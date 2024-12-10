В настоящее время новоизбранный президент США Дональд Трамп не имеет полномочий чтобы говорить о прекращении огня в Украине, но "после инаугурации эффект его слов станет заметен".

Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе краткого интервью журналистам.

Так, сегодня глава правительства Венгрии опять встретился с лидером республиканцев, а также назначенным им будущим советником по вопросам нацбезопасности Америки Майклом Уолтцем и мультимиллиардером Илоном Маском.

"США сегодня. Будущее началось!" – написал Орбан в соцсети Х о своём визите в резиденцию Трампа.

Перед этим журналисты сообщили, что сразу после своего избрания Трамп несколько раз созванивался с Орбаном, чтобы обсудить российско-украинский конфликт.

Вслед за этим глава МИД Венгрии побывал на переговорах в Москве и встретился с тем же Уолтцем. После чего заявил, что война в Украине может скоро закончиться.

Также стало известно, что Венгрия обещает ветировать санкции против правительства Грузии в случае введения таковых Евросоюзом.

Ранее Орбан предупредил о серьёзности намерений Владимира Путина.