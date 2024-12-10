Украинцы устали от войны, а россияне "удивительно" быстро захватывают территорию Украины.

Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире польской частной радиостанции Radio Zet.

"За несколько недель ситуация изменилась и стала намного хуже. Россияне очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий и в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день. За месяц больше, чем за весь 2023 год. Они преодолели такой барьер захвата территории необычным и чрезвычайно быстрым способом", - отметил польский министр.

По его наблюдению, в Украине наблюдается "огромная усталость от войны".

"Людям это просто надоело по-человечески: и мирным гражданам, и тем, кто находится на линии фронта. Все меньше людей также вовлечены в подготовку к войне, все меньше людей идут в армию", - сказал Косиняк-Камыш.

Он согласился с ремаркой ведущего о том, что все больше солдат дезертируют из армии.

Ранее мы писали, что усталость и истощение всех сил часто становятся причиной самоволок и дезертирства в ВСУ.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада, также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС. Войска РФ проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

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