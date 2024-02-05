Украине придется мобилизовать больше солдат из-за потерь и усталости войск.

Об этом заявил в интервью RND генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг, который возглавляет Специальный штаб Украины в Министерстве обороны, координируя военную помощь Запада.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – просто из-за количества потерь, насколько мы видим. Но еще и потому, что войска, часть которых находится на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении", - сказал Фрейдинг.

Генерал отметил, что масштаб мобилизации должен при этом учитывать демографическую и экономическую ситуации.

"Существует разрыв между возрастными группами сегодняшних 20- и 40-летних. Поэтому украинцы должны уделять не меньше внимания экономической жизнеспособности своего государства, чем его военной жизнеспособности", - заявил Фрейдинг.

Напомним, на днях в немецком журнале Spiegel вышла статья о ситуации на фронте, где говорилось, что ВСУ не хватает личного состава, а те солдаты, что сейчас воюют, устали от боев и тяжелых условий службы.

Между тем в ВСУ заявили, что смогут подготовить любое количество военных в рамках нового законопроекта о мобилизации.