"Некоторые делят окопы с мертвецами", - с таким заголовком вышла статья журнала Spiegel о ситуации на фронте.

Издание пишет о том, что ВСУ не хватает личного состава, а те солдаты, что сейчас воюют, устали от боев и тяжелых условий службы.

Жена одного из бойцов, который больше года находится под Бахмутом, сообщила, что ее муж Михаил "сидит на грязной, холодной позиции, менее чем в 100 метрах от врага".

"Иногда он делит траншею с мертвыми, потому что обстрел настолько сильный, что никто не может вынести тела. Однажды он отправился на позиции и десять дней с ним не было связи", - рассказала жительница Житомирской области Ирина Топинко.

Военные говорят, что нужно усиливать мобилизацию. Издание пишет, что сейчас она проходит "не по четким критериям, выработанным в общественном дискурсе, а тайно, с обвинениями в произволе и коррупции".

"Любой, у кого нет денег или связей или просто не действует достаточно быстро, может стать жертвой все более жестоких методов вербовки. Представители власти ловят мужчин на улице или на работе и тащат их на сборы", - говорится в статье.

Но те, кто попадают на фронт таким образом, зачастую оказываются некомпетентными солдатами.

"Есть среди новобранцев и алкоголики, говорит Олег (один из командиров ВСУ - Ред.). Они не могли даже копать траншеи, и иногда военная полиция задерживала их за пьянство", - говорится в статье.

Поэтому на передовой "все меньше и меньше солдат".

"Солдаты сообщают, что из почти 100 человек их роты только 20 еще могут сражаться. Людей не хватает во всех подразделениях", - говорят собеседники Spiegel.

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