Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить глаукома ВСУ Валерия Залужного, но против выступили Кирилл Буданов и Александр Сырский, которых СМИ называли его возможными преемниками.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По их данным, главком еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако президент отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.

"Борьба за власть между президентом Зеленским или Ермаком и генералом Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию в Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно дерьмовое положение", — анонимно сказал изданию один из украинских офицеров.

Военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель утверждает, что Зеленский также, вопреки воле Залужного, настаивал на удержании Бахмута летом 2023 года, хотя с военной точки зрения это было сомнительно.

"Вмешательство в военные дела со стороны администрации президента, особенно через советника Андрея Ермака, было проблемой с самого начала (российского вторжения)", - говорит Грессель.

Он полагает, что новым главнокомандующим Зеленский хотел сделать как раз Сырского, поскольку "он более лоялен президенту".

Ранее мы писали о том, кто и с какой целью запустил слух об увольнении главкома ВСУ Залужного.

А также, что CNN пишет, что Зеленский уволит Залужного уже в ближайшие дни.