В издании The Economist вышел материал о несостоявшейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Издание пишет, что он все еще под угрозой увольнения - "возможно, просто ему еще не найдена замена". Ранее журнал сообщал, что рассматривавшийся на эту должность глава ГУР Кирилл Буданов отказался от нее.

The Economist пишет, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече предлагал Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности, но главком ее отверг.

Еще одним кандидатом на место Залужного источники издания называют главу Сухопутных войск Александра Сырского, который тоже "считается близким к президентской команде".

Издание упоминает о роли Сырского в защите Киева и успешной Харьковской операции. Но указывает и на недостатки.

"Его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в некоторых частях вооруженных сил. В прошлом году он пожертвовал закаленными в боях командирами, при вероятно бессмысленной обороне небольшого городка Бахмут", - говорится в статье.

Напомним, что по данным Time, Сырский также отказался от этой должности.

The Economist пишет, что история с попыткой уволить Залужного "вряд ли сделает возобновление финансирования более вероятным, поскольку командующий высоко ценится на Западе".

Основной причиной разногласий между Банковой и Залужным The Economist считает высокую популярность генерала - хотя есть и другие расхождения.

"Генерал публично требовал от Зеленского начать широкомасштабную мобилизацию мужчин; президент сопротивлялся этому, зная, что это будет непопулярным. Между президентским дворцом и генеральным штабом также велись ожесточенные дебаты по поводу военной стратегии, включая спор по поводу Бахмута. Но, в конце концов, Зеленского и его окружение, вероятно, раздражал неуклонно растущий политический авторитет генерала Залужного", - пишет журнал.

Легких выходов из ситуации для Банковой он не видит.

"Если Зеленский сохранит своего командующего, он будет выглядеть слабым. Если он его уволит, неуклюжее решение проблемы только подорвет доверие к руководству", - говорится в статье.

Ранее издание Financial Times сообщала, что Зеленский уволит Залужного рано или поздно. FT пишет, что замена Залужного может "нервировать западных партнеров" и произойдет в критический момент войны.