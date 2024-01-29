Сегодня вечером по Украине пронесся слух о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности.

Сначала слух появился в украинских телеграм-каналах, также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза.

"Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома! Я хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник", - сказано в посте Березы.

Свою версию об отставке Залужного выдвинул нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он – отказался", - написал Гончаренко в Телеграме.

А главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который традиционно поддерживал Залужного и критиковал Зеленского, сообщил со ссылкой на источники, что президент уже подписал указ об отставке, но пока ещё не обнародовал его, так как "идут консультации с иностранными партнерами".

Далее журналист Роман Цимбалюк сообщил, что Зеленский уже назначил вместо Залужного главкомом Кирилла Буданова.

А издание "Украинская правда", принадлежащее бизнесмену и медиамагнату Томашу Фиале, со ссылкой на источники фактически повторило версию Гончаренко, что Залужному предложили должность посла в одной из европейский стран, но он отказался.

Вскоре после потока всех этих новостей Министерство обороны Украины выступило с опровержением, однако не уточнило, чего именно.

Опровержение появилось в телеграм-канале ведомства.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", - сказано в посте.

Тем временем Юрий Бутусов написал пост на своей странице в ФБ с призывом не назначать новым главкомом Кирилла Буданова.

Бутусов заявил, что Буданов не имеет опыта командования подразделением больше взвода и "на редкость бездарно спланировал и осуществил" операции по высадке на острове Змеиный и в Энергодаре (напомним, по данным западных СМИ, Украина пыталась высадить десант в Энргодаре в 2022 году, но операция закончилась неудачно; также СМИ писали о провале операции по высадке на остров Змеиный в мае 2022 года).

"Масштабировать этот стиль управления на всю действующую армию категорически недопустимо. Подумайте, сколько жизней будет стоит стране такое несистемное назначение", - призвал Бутусов Зеленского.

Наконец, примерно через полтора часа после того, как появился слух об отставке Залужного, его официально опроверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Он заявил журналистам, что Зеленский не увольнял главнокомандующего.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - ответил Никифоров на вопрос о том, подписывал ли Зеленский соответствующий указ.

Что это все значит.

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что основным источником слуха являются депутаты от партии Петра Порошенко или близкие к экс-президенту люди (сам Порошенко, кстати, в резкой форме осудил намерения уволить главкома), журналисты, поддерживающие Залужного и критикующие Зеленского, а также СМИ Томаша Фиалы, которые раньше уже писали о конфликте президента с главкомом с явной симпатией к последнему.

В связи с этим есть две возможные версии.

1. Зеленский действительно сообщил Залужному о его отставке. Об этом узнала условная "группа поддержки" главкома и решила сыграть "на упреждение" - обнародовать эту информацию еще до того, как президент подпишет или опубликует соответствующий указ. Как вариант - имел место предварительный разговор о самой возможности увольнения, в ходе которого стороны не пришли к согласию. В любом из этих вариантов логика действий сторонников главкома понятна - организовать общественное давление на Зеленского, возможно, подключить западных партнеров, чтобы не допустить реализации намерений уволить Залужного.

2. На данный момент Зеленский Залужному об отставке не объявлял и эта информация - фейк, цель которого все та же игра "на упреждение": запустить слух с целью последующего опровержения политическим руководством страны с заверениями в том, что "планов увольнять Залужного нет, это вброс врагов и происки россиян" и т.д. По идее, это может затруднить (или отсрочить) отставку Залужного, если она действительно готовилась.

Так или иначе, намеревался ли сегодня Зеленский уволить Залужного или нет, на данный момент такие намерения опровергнуты.

Но это, естественно, не означает, что их нет.

Напомним, слухи о разногласиях между Залужным и Офисом президента ходят ещё с 2022 года. Тогда много говорили и писали, что на Банковой видят в главкоме, к которому высокий уровень доверия в обществе, потенциального политического конкурента Зеленскому.

Слухи активизировались осенью 2023 года после неудачи украинского наступления (в оценках ситуации на фронте Зеленский и Залужный публично разошлись), а также на фоне разговоров о грядущих выборах президента, одним из возможных конкурентов Зеленского на которых называли Залужного. В политических кругах популярна версия, что Зеленский отказался от планов проведения выборов в марте 2024 года из-за опасения конкуренции со стороны Залужного (по ряду опросов, он вполне мог победить действующего президента).

С осени же ходили слухи и о намерениях Зеленского уволить главкома. В том числе и из-за опасений, как считалось, политической конкуренции, а также с целью сделать его ответственным за сорванные планы на фронте. Об этом написали СМИ, косвенным подтверждением также восприняли резкую критику, с которой на Залужного обрушилась депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Многие посчитали, что эта атака была согласована с Банковой.

Наконец, сам Зеленский лично в интервью британским СМИ заявил, что военные не могут заниматься политикой, когда идут боевые действия.

"Тогда он (Валерий Залужный - Ред.) должен уйти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной", - сказал Зеленский в интервью The Sun. конце ноября.

Также скептически Зеленский отозвался во время своей пресс-конференции в декабре о предложении Залужного призвать дополнительно 500 тысяч солдат (сам Залужный, к слову, позже это опроверг).

То, что между президентом и главкомом все очень непросто, стало понятно и во время дискуссии по законопроекту о мобилизации, ответственность за который Банковая попыталась перекинуть на Залужного, но тот ее брать не стал.

Слухи об отставке Залужного активизировались с нового года. Ряд украинских блогеров и телеграм-каналов написали, что Офис президента готовит отставку главкома и замену его на Буданова. Новый импульс этим слухам придало и сбитие самолета ИЛ-76 под Белгородом, на борту которого, по утверждению россиян, находились украинские пленные. Украина этого не подтверждала. Но то, что сам самолет был сбит украинской ракетой, в Генштабе ВСУ не опровергли, хотя прямо и не подтвердили.

В любом случае если намерения уволить Залужного у Зеленского и есть, то для их осуществления Банковой нужно прозондировать как минимум три момента. Первый - реакцию общества и армии. Второй - реакцию западных партнеров. Третий - реакцию самого Залужного (будет ли он после увольнения выступать с публичными обвинениями в адрес президента либо уйдет тихо). Не исключено, что зондаж по последнему пункту как раз и состоялся сегодня. После чего и произошел слив информации. Своего рода намек на то, что тихо после увольнения главкома не будет.