В последнюю неделю в Украине и на Западе активно заговорили об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны.

Тема эта не новая. О расхождениях между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Офисом президента ходили слухи еще в прошлом году.

Публично обе стороны наличие разногласий всегда отрицали. Тем не менее именно в разрезе закулисного противостояния рассматриваются с того момента любые споры или даже намеки на них между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

Но сейчас споры и намеки вышли на совсем иной уровень. И о противоречиях заговорили уже в открытую.

Старт процессу дала статья журнала Time, где, помимо прочего, говорилось, что среди высших военных зреет недовольство требованиями президента наступать, когда они считают, что на серьезное наступление не хватает ресурсов. А в ОП якобы на это говорят, что одним сидением в обороне войну не выиграть. Впрочем, как утверждается в статье, даже в близком окружении Зеленского есть люди, считающие, что Украина при нынешнем ходе событий не сможет победить военным путем.

Этот материал вызвал очень широкую дискуссию в Украине, в том числе о военных перспективах.

Но более конкретный разговор об этом начался после выхода через пару дней статьи в журнале The Economist под авторством Залужного.

Суть ее в том, что на фронте сложилась патовая ситуация: обеим сторонам сейчас не хватает сил, чтобы взять верх над противником. Для этого нужен некий колоссальный технологический рывок, сравнимый с изобретением китайцами пороха, который пока не просматривается. Война становится позиционной, дает понять главком ВСУ. И если эта стадия затянется, это может серьезно ослабить украинскую армию и все государство. По словам Залужного, Украине необходимы преимущество в воздухе, улучшенные средства РЭБ и инструменты для контрбатарейной войны, новые технологии разминирования и новая мобилизация и помощь союзников в обучении новых солдат.

Прямо о необходимости отказа от наступления на данном этапе генерал не говорит, но именно такой вывод можно сделать из его оценок оперативной обстановки. Что прямо противоречило публичным заявлениям Зеленского.

Некоторое время на Банковой статью Залужного никак не комментировали, но пауза не была долгой.

На выходных Зеленский заявил, что не считает ситуацию тупиковой, и нынешние проблемы решаемы.

А замглавы Офиса президента Игорь Жовква дал понять, что статью Залужного в ОП считают вредной, так как она уже вызвала переполох среди западных партнеров.

Масла в огонь подлила и ставшая скандальной отставка командующего сил специальных операций (ССО) Виктора Хоренко по решению Зеленского, о которой Залужный, как заявил Хоренко, ничего не знал. И это решение провели "через голову" главкома по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Параллельно в западных СМИ вышло сразу несколько статей о том, что растут противоречия между Зеленским и Залужным причем с большей симпатией к последнему.

На фоне всего этого в политических кругах получила широкое распространение версия, что все происходящее сейчас - звенья одной цепи. Залужный становится (не исключено, что при поддержке Запада) альтернативой Зеленскому и пойдет на выборы президента, которые, по упорным слухам, уже готовятся на март 2024 года. И на этих выборах имеет все шансы победить действующего главу государства.

Если это действительно так, то у Зеленского могут начаться большие внутри- и внешнеполитические проблемы. Правда, свои варианты действий у Банковой есть и в такой ситуации.

Подробнее о возможных сценариях развития событий читайте в статье "Страны".

Cтатья главкома и реакция Банковой

О новой напряженности по линии "Банковая - Залужный" заговорили сразу после почти одновременного выхода двух громких материалов в Time и The Economist. Второй явился даже большим поводом, так как ее автором стал главком. Разбор обеих публикаций вы можете найти здесь и здесь.

Их главное сходство в том, что они серьезно противоречат курсу, давно взятому президентом Зеленским, который заявляет, что Украина движется от победы к победе. Тон публикации Залужного можно назвать даже тревожным, ведь, исходя из его слов, Украина без увеличенной (причем качественно) помощи Запада не сможет даже удержать военный паритет с Россией - не говоря уже о достижения перелома в войне.

Неудивительно, что на публикацию Залужного в команде Зеленского отреагировали хоть и не сразу, но жестко. Замглавы ОП Игорь Жовква, курирующий направление внешней политики, дал понять, что статья вызвала негативные последствия в плане отношений с западными союзниками.

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров (западных стран - Ред.), и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" - заявил Жовква в эфире национального телемарафона.

Замглавы вообще высказался против того, чтобы открыто комментировали ситуацию на фронте.

"На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, - это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", - заявил замглавы ОП.

Критика в адрес Залужного была замечена и во фракции "Слуги народа" (СН) в Верховной Раде. Так, член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безгулая ("Слуга народа") считает, что Залужный должен был понимать последствия публикации статьи якобы без согласования с ОП.

"Любое заявление, а тем более подведение итогов военной кампании имеет колоссальные последствия. Не скоординировать такую статью с верховным главнокомандующим, кто бы как из нас ни относился к президенту, - это свидетельство военно-политического кризиса. Например, что должны думать воины в 47-й бригаде "Магура" (из тех, кто выжил), что ими планировали продвигаться 30 км на день? Почему все итоги (в статье - Ред.) вышли сразу на английском языке, нет никакого материала по-украински и никакого брифинга на эту тему до (публикации в The Economist - Ред.)?" - написала Безуглая.

В парламенте, однако, звучат и мнения в поддержку Залужного. Но, в основном, из лагеря оппозиции.

"Кто такой главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и какая у него ответственность сегодня - я знаю. И весь мир знает. Это прописано в Конституции и законах Украины. Кто такой какой-то парень из ОП, который комментирует действия Залужного, не знает никто, потому что это не прописано ни в одной законе. У меня главный вопрос: от имени кого он что-то говорит?.. Потому что его собственные мысли не интересуют никого абсолютно", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина").

"Когда прочитала комментарий Жовквы по поводу статьи Залужного, один вопрос возник: почему на Банковой наших западных партнеров считают среднестатистическими зрителями марафона? Или просто сама Банковая уверовала в собственную пропаганду? Неужели там думают, что наши союзники, отправляя помощь, вообще не способны к анализу очевидной информации с полей войны? Или они чего-то не понимают относительно результатов контрнаступления? Или не видят Бахмута, Авдеевки и сложной линии фронта? И неужели на самом деле кто-то думает, что этого не знает враг?.. И главнокомандующий выдал ему какие-то "стратегические секреты"...

Странный комментарий, который тем паче странный для дипломата. Не нужно делать из союзников идиотов, если так сильно зависишь от их помощи. И наверное, время уже остановить это марафонное "победобесие" в стиле "Россия скоро самоизолируется", а в Крыму "терпит такие неудачи, которых еще никогда не видела"... Потому что после каждой такой "пьянки" наступает похмелье, которое сильно бьет по голове реальностью. Тяжелой и сложной", - написала на своей странице в Facebook народный депутат Виктория Сюмар ("Европейская солидарность").

В Офисе президента, однако, не ограничились только комментариями. Еще до выступления Жовквы прошла информация об увольнении командующего ССО Хоренко президентом. Причем, по словам генерала, он узнал об отставке из СМИ, более того, Залужного не поставили в известность. Министр обороны Рустем Умеров уточнил, что Хоренко был уволен с прежней должности по его представлению, и его перебрасывают "на другое направление". Некоторые увидели в этом решении ОП еще одно подтверждение разногласий между Залужным и президентским Офисом.

"Увольнение генерал-майора Виктора Хоренко - прямое политическое вмешательство определенных представителей Офиса президента в боевую работу ВСУ. Не говоря о том, что отставка командующего эффективных ССО, особенно в последние полгода, является фактически подарком россиянам", - написала на своей странице в Facebook член комитета Рады по нацбезопасности Соломия Бобровская ("Голос").

Тем временем об этом увольнении в контексте напряженности между военным и политруководством, да и вообще ситуации на фронте, стали активно писать ведущие западные СМИ.

Например, The New York Times написала о "возникающем разладе между генералом и президентом" на фоне военных и дипломатических трудностей Украины. Выводы Залужного о сложившейся на фронте ситуации "отрезвляющие".

"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", - пишет издание.

При этом, оно отмечает, что у военных и политического руководства существует довольно широкий перечень разногласий.

Так, издание пишет, что в рядах ВСУ имеется "недовольство по поводу стратегических решений, которые были восприняты как политически мотивированные". Речь, в частности, о десантных операциях через Днепр в Херсонской области.

"Еще одной точкой напряженности стало увольнение командиров, которые летом руководили подразделениями в контрнаступлении на юге Украины", - говорится в статье.

В свою очередь телеканал CNN назвал мнение Залужного "редкой альтернативой обнадеживающим заявлениям… политического руководства Украины".

"Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой", - пишет издание на основе впечатлений от общения с разными гражданами Украины.

А как относится сам Зеленский к оценке Залужного? На совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ему задали вопрос о его оценке положения на фронте. Президент заявил, что ситуация "не патовая", но надо дождаться прихода истребителей F-16, которые помогут "разблокировать небо".

К слову, в своей статье Залужный заявил, что прибытие F-16 принципиально ситуацию на фронте не поменяет из-за появления у россиян дальнобойных систем ПВО.

К слову, обращает на себя внимание, что в последнее время все чаще по разным вопросам в публичной плоскости появляется министр обороны Рустем Умеров. Именно он, как писалось выше, подписал представление на увольнение Хоренко, "в обход" Залужного. Также именно ему (а не Залужному) поручил президент провести расследование удара по построению бойцов 128-й бригады ВСУ.

"Умеров уже показал свою готовность работать с Банковой "через голову Залужного". Возможно, таким путем попробуют проредить окружение Залужного, чтобы не позволить ему создать собственную стойкую и стабильную команду, с которой он мог бы влиять на военно-политические процессы в стране", - полагает политолог Руслан Бортник.

Фактор президентских выборов

Отметим, что слухи о противоречиях между Залужным и Зеленским курсируют уже более года.

"Этот конфликт длится с начала "большой" войны. Зеленскому окружение вкладывает в уши, что многие военные им недовольны, его ни во что не ставят, а США склоняются к тому, чтобы поставить на Залужного… У Зеленского считают, что Залужный ведет свою игру, в интересах которой он тайно и поместил материалы в The Economist. В результате Залужного стали сталкивать с Будановым, с которым и так непростые отношения. А еще поменяли Хоренко на человека, близкого к Буданову. Иными словами, политики хотят показать военным, кто в доме хозяин", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Глава Генштаба Сергей Шаптала (второй справа) считается близким к главкому Залужному (крайний справа). Фото: president.gov.ua

Также есть и вполне объективный фактор - война сейчас пошла явно не по тем планам, о которых ранее говорило военно-политическое руководство. И, соотвественно, началась закономерная дискуссия на тему "кто виноват и что делать дальше". В том числе, судя по публикациям в западных СМИ, идет спор о стратегии войны, которую, очевидно, необходимо корректировать с учетом тех проблем, которые описал Залужный в своей статье.

"У сторон очевидно разное видение способов дальнейшего ведения войны. Можно вспомнить и о вышедших наружу спорах о направлениях украинского наступления - на одном участке фронта или двух, о разной оценке военной важности Бахмута и т.д. Залужный, апеллируя к Западу через западные же СМИ, хочет убедить союзников, как и народ Украины, в правильности своей нынешней позиции. Политическое руководство может быть недовольно оценками военных перспектив контрнаступления, не достигшего ожидаемого успеха: Залужный признает, что ошибался. Но и военные хотели бы от политиков больше ресурсов на войну, в том числе проведения новой, более глубокой мобилизации", - полагает политолог Руслан Бортник.

Однако есть еще один фактор, который резко обостряет ситуацию и внутренние противоречия в Украине - приближение даты президентских выборов, которые, по Конституции, должны состояться в последнее воскресенье марта 2024 года.

Представители украинской власти не скрывают, что их возможность рассматривается, несмотря на продолжение войны. Во время военного положения выборы запрещены законом, но, если на то будет воля Зеленского, его всегда можно поменять (Конституцией выборы президента во время военного положения не запрещены). Однако, как говорят во власти, пока решение не принято и взвешиваются все за и против.

В пятницу, комментируя эту тему, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос изучается и решение о проведении выборов будет принято в течение месяца-полутора.

О том, что Зеленский может дать отмашку на проведение выборов президента в марте 2024 года, и о его мотивах "Страна" писала ещё в начале октября. Если кратко - президент хотел бы переизбраться, пока он еще имеет высокий рейтинг и действуют ограничения прав и свобод граждан во время военного положения, что сковывает активность оппозиции. Кроме того, выход за пределы конституционных полномочий может породить много вопросов относительно легитимности главы государства. Периодические, хотя и не слишком настойчивые, призывы провести выборы звучат и с Запада.

В то же время есть аргументы и против: общественное мнение не поддерживает выборы во время войны, непонятно как быть с организацией процесса во время боевых действий и постоянных воздушных тревог, как голосовать военным на передовой и беженцам за границей и т.д.

Но есть и еще один, главный вопрос, от которого во-многом, и зависит решение Зеленского. Кто будет его конкурентом? А точнее - пойдет ли на выборы единственный человек, который может ему составить реальную конкуренцию - Залужный?

Если пойдет, то выборы превратятся для Зеленского в крайнее опасное мероприятие (он их может Залужному проиграть).

И о такой вероятности в последнее время все более активно говорят в политических кругах Украины.

"Все, что происходит в последнее время с публикациями в западных СМИ и статьей Залужного, а также скандал с Хоренко, это звенья одной цепи. Залужного готовят на смену Зеленскому. Эта тема набирает популярности и среди западных союзников, которым больше импонирует осторожный подход Залужного, чем игра Зеленского на постоянное повышение ставок, и среди многочисленных противников действующего президента внутри Украины. Если Залужный пойдет на выборы, с большой долей вероятности он на них победит", - говорит источник в Верховной Раде.

Если Залужный действительно готов пойти на выборы и начать открытую политическую борьбу с Зеленским, как на это отреагирует Банковая? Свои варианты действий у нее есть.

Во-первых, она может просто отказаться от проведения выборов. Тем более, что они на время действия военного положения запрещены законом (и без "слуг народа" его не поменять), идея провести голосование в ходе боевых действий не пользуется поддержкой населения, да и сам процесс организовать объективно трудно.

Во-вторых, Банковая может запустить электронное голосование через "Дию" и через нее "отрегулировать" результат выборов в свою пользу. Но против такого голосования категорически выступает оппозиция и наверняка будет против Запад.

В-третьих, Офис президента может нанести упреждающий удар по Залужному. Например, начать кампанию по его дискредитации, предъявив целый спектр обвинений начиная от неудачного контрнаступления и заканчивая отдельными случаями просчетов командиров вроде удара по построению бойцов 128-й бригады в Запорожской области. А также активизировать уже открытое уголовное дело по "сдаче юга", в котором, по данным СМИ, фигурирует Залужный (подробно об этом мы писали здесь). А далее - отправить главкома ВСУ в отставку, заменив более лояльным генералом Сырским или главой ГУР Будановым. И, таким образом, постараться обрушить рейтинг Залужного и свести к нулю его шансы на победу на выборах.

"Политическое руководство будет пытаться "осадить" Залужного. Дело о военкомах-взяточниках, расследование о причинах быстрого захвата части юга Украины российской армией также можно рассматривать в этом ключе. По моей информации, увольнение может ожидать еще ряд генералов - в том числе, главу генштаба (Сергей Шаптала, который также считается близким к Залужному - Ред.). Это может быть частью политики президента, хотя сам Зеленский публично - обращаю внимание - довольно мягко высказался о статье главкома. Но о чем говорят действия вокруг Залужного? Допускаю, о том, что в президентской команде оценивают вероятность выборов в марте как довольно высокую и поэтому "работают" по потенциальным конкурентам", - сказал "Стране" Руслан Бортник.

Впрочем, путь дискредитации Залужного не имеет гарантий успеха, так как эффект от такой кампании может оказаться обратный от ожидаемого. Ведь Залужный и его сторонники вряд ли будут в ответ молчать, а недовольство в обществе политикой властей, в частности, касательно коррупции, только растет.

А если конфликт Залужного и Зеленского станет публичным, это может привести к деморализации и армии, и общества (особенно, с учетом нынешнего тяжелого положения дел на фронте). Да и реакция западных союзников может быть негативной.

Поэтому объективно ситуация для Банковой складывается непростая и ОП уже в ближайшее время нужно будет определиться со своей стратегией в отношении выборов и Залужного. Не исключено, что, прежде всего, Зеленский попытается убедить главкома ВСУ на выборы не идти, а если тот не послушает совета, то прибегнуть к одному из вариантов, описанных выше - или отказаться от планов проведения выборов, или провести их в "Дие", или начать кампанию против Залужного с перспективой его увольнения и со всеми очевидными рисками такого шага.