Центральная статья последнего номера американского журнала Time сейчас в Украине у всех на устах. Журналист Саймон Шустер, который после начала широкомасштабного вторжения России написал несколько заметных материалов для этого издания об Украине, описал ситуацию в стране и вокруг нее после сентябрьского визита президента Владимира Зеленского в США.

Готовя новую статью, Шустер наблюдал за украинском лидером в Вашингтоне, говорил с ним и его ближайшим окружением, включая главу Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

Некоторые собеседники не под запись были с журналистом чрезвычайно откровенны. И говорили вещи весьма скандальные. Например, о том, что Зеленский "чувствует себя преданным западными союзниками", которых приходится все настойчивее убеждать в необходимости помогать Украине.

При этом сами соратники Зеленского крайне скептически оценивают политику. Как на фронте, так и внутри страны. Признают огромные масштабы воровства. Говорят, что далеко не все в окружении президента верят в "окончательную" (то есть, надо понимать, с выходом на рубежи 1991 года) победу над Россией и намекают на неадекватность президента, который по-прежнему убежден в ее неизбежности.

Кроме того, описываются случаи, когда военные отказываются от выполнения приказа политического руководства страны наступать, говоря, что на это у них нет ни человеческих, ни материальных ресурсов.

Следствием этих разногласий, как утверждает Шустер, может быть отставка к зиме некоего высшего военачальника Украины, что станет уже наглядным свидетельством обострения по линии "ОП - военные".

Статья уже вызвала большие споры в украинском обществе и особенно истеблишменте. Ведутся они на тему возможных закулисных процессов и тенденций, на которые указывает или намекает материал Шустера.

Итак, на что указывает статья в Time и какие последствия она может вызвать, разбиралась "Страна".

Один в поле воин

Полный текст статьи Саймона Шустера и разбор публикации по горячим следам вы можете прочитать здесь.

А вот ее краткое содержание. В материале, написанном хорошо знакомым с Зеленским журналистом (президент его даже наградил орденом "За заслуги" III степени в августе 2022 года), говорится о больших проблемах, с которыми столкнулась украинская власть.

По наблюдениям Шустера, сентябрьский визит в США стал для президента Украины холодным душем. Он воочию увидел, как меняется отношение даже главного союзника Киева в войне к нуждам воюющей с Россией страны.

Поездки в другие союзные страны только подтверждают: "глобальный интерес к войне ослаб - равно как и уровень международной поддержки".

"Самое страшное то, что часть мира уже привыкла к войне в Украине, - сказал Зеленский автору статьи - Усталость от войны накатывает волной. Вы видите это в Соединенных Штатах, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, для них это становится как спектакль: "Я не могу смотреть этот повтор в 10-й раз".

При этом сам Зеленский признается, что не теряет веры в победу Украины. "Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто", - говорит президент в интервью Шустеру. Однако усилия, чтобы передать это чувство союзникам "отнимает всю силу, энергию".

После наступления, начатого Украиной в 2023-м и сопровождающегося огромными потерями, убеждать партнеров становится все труднее. Ситуацию еще больше усугубила новая война на Ближнем Востоке.

Цитата украинского лидера в качестве вынесена на обложку ноябрьского номера Time с подписью "Прошло почти два года (с начала широкомасштабного вторжения РФ - Ред.) Россия до сих пор контролирует пятую часть территории Украины. Десятки тысяч людей убиты. Глобальная поддержка (Киева - Ред.) сокращается"

Сам же материал носит заголовок "Одинокая битва Владимира Зеленского".

После визита в Америку украинский президент, по признанию его соратников, чувствовал "злость". После встреч с западными лидерами и их призывами больше бороться с коррупцией в ответ на просьбы увеличить поставки Зеленский "больше всего чувствует себя преданным союзниками". Он считает, что союзники оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней.

Однако это не меняет ничего в его планах воевать до победного конца. Более того, его вера в окончательную победу Украины над Россией закрепилась "в форме, которая беспокоит некоторых из его советников". "Она непоколебима, граничит с мессианством. "Он обманывает себя - с разочарованием говорит журналисту один из его ближайших помощников. - У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это".

Зеленский же в разговоре с Шустером описывает противостояние с Россией как "войну воли", утверждая, что если россиян не остановить в Украине, ситуация будет взрываться в других точках земного шара, как уже случилось в Израиле.

"Меня прямо спросили: если мы не окажем вам помощь, что произойдет? - вспоминает Зеленский. - Что произойдет, так это то, что мы проиграем".

"Для меня замораживание войны означает ее проигрыш", - сказал он в другой раз.

И это очень важный сигнал. Президент требует от военных двигаться вперед, но, как следует из статьи, в армии растет недовольство по поводу этого. Более того, как утверждают источники журналиста в ОП, некоторые командиры на передовой отказываются выполнять приказ о наступлении, даже если он исходит непосредственно из президентского Офиса.

Шустер приводит такой пример: в начале октября политическое руководство потребовало проведения операции по возвращению Горловки, которая остается неподконтрольной Киеву почти десять лет. Но это военные этот приказ по сути саботировали, говорит собеседник среди высокопоставленных военных.

"Ответ пришел в виде вопроса: "Чем? Нет ни людей, ни оружия", - говорит офицер. - Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?".

Недовольство ОП отсутствием военных успехов может вылиться в "серьезные изменения в военной стратегии и серьезные встряски в команде президента". Источники прогнозируют увольнение "как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление". На второго возложат ответственность за неудачное контрнаступление. Что за генерал не поясняется, то теоретически это может быть один из трех высших украинских военачальников - Залужный, Сырский или Тарнавский.

Еще одной проблемой, обострившей отношения Зеленского с союзниками, стала ситуация вокруг коррупции в Украине. От украинского руководства все сильнее требуют усиления антикоррупционной борьбы. Зеленский в разговоре с автором статьи признал "серьезность (ситуации - Ред.) и угрозу, которую она представляет для морального духа Украины и ее отношений с иностранными партнерами".

Однако кое-кто из партнеров Украины, по словам президента, склонен преувеличивать проблему коррупции, чтобы была причина прекратить финансовую поддержку страны.

При этом автор приводит пример замглавы ОП Ростислава Шурмы, курирующего экономический блок, который фигурировал в журналистских расследованиях. Шурма в беседе с журналистом заявил, что "обвинения против него являются частью политической атаки, оплаченной одним из внутренних врагов Зеленского". Но если отстранить его, то "завтра все члены команды станут мишенью", говорит Шурма.

Как бы то ни было, от своего курса на войну до победного конца Зеленский отказываться не собирается, делает вывод Шустер.

Зеленский после встречи с американскими сенаторами во время сентябрьского визита в США. Фото: time.com

Реакция власти и оппозиции

Реакция власти на статью была достаточно резкой.

Первоначально ее рекомендовал к прочтению глава Офиса президента Ермак в своем телеграмм-канале, но затем оперативно анонс удалил.

Советник главы президентского Офиса Михаил Подоляк назвал материал Шустера "субъективной точкой зрения", выразив недоумение по поводу множества ссылок в материале на анонимные источники.

"Кое-где эти анонимные источники - это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания", - сказал советник главы ОП в комментарии СМИ.

По поводу якобы недовольства Киева по поводу проблем с получением западной помощи Подоляк отметил, что украинская сторона озвучивает свои претензии "открыто и публично".

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов призвал спецслужбы выяснить, кто именно в окружении президента не верит в победу Украины. "Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране", - прокомментировал Данилов СМИ.

Впрочем, "ястребиная" позиция Данилова удивления не вызвала. Но, надо сказать, нелицеприятными отзывами в соцсетях о статье Шустера отметились многие публичные лица с Банковой. В комментариях развернулись дискуссии, кто такие анонимные источники в окружении Зеленского, которые высказываются столь критически в общении с журналистом Шустером.

Тем временем, в кругах, оппозиционных к Зеленскому, в рассуждениях о материале Time было, по наблюдениям "Страны", две заметные тенденции. Так, ориентированные на западные посольства активисты, политики и прочие деятели сразу ухватилась за тезис о коррупции в статье.

Комментарии можно свести к одному: призывы и внутри, и снаружи жестче бороться с коррупционными проявлениями власть игнорировала и теперь пожинает плоды.

"Если очень долго игнорировать пожелания партнеров, от которых ты зависишь, например, в области борьбы с коррупцией, то потом как-то странно на них обижаться, если они не выпрыгивают из штанов, чтобы тебе помочь. Если партнеры постоянно повторяют о коррупции и видят, что их не слышат, они устают. И устают намного сильнее, чем могли бы", - написал на своей странице в Facebook блогер, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Естественно, на статью обратили внимание и у Петра Порошенко. Для них статья стала поводом потребовать создания "правительства национального единства" по типу Израиля, где премьер Нетаньяху ввел в "военный кабинет" представителей оппозиции.

Характерный пост написал бывший генпрокурор Юрий Луценко, близкий к Порошенко.

"Жизнь и до, и во время войны показала, что Зеленский не способен проводить системные реформы. У его команды нет плана мобилизации общества и экономики на Победу. Поэтому считаю, что президент должен сконцентрироваться исключительно на исполнении конституционных обязанностей Верховного Главнокомандующего и руководстве внешней политикой… Одновременно нужно наконец создать коалицию единства всех проукраинских партий в Верховной Раде и новое профессиональное правительство, которым не будет помыкать глава президентской канцелярии и сборище его советников, решал и мародеров. Потому что нынешняя имитация Кабмина не может развязать проблемы страны, он и есть проблема. Правительство должен возглавить беспартийный технократ с правом самостоятельно формировать команду профессионалов", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Но с самыми резкими тезисами выступил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, которые уехал из Украины и в последнее время все более жестко критикует украинские власти и, по слухам, собирается строить свою политическую силу.

Арестович фактически прямым текстом назвал Зеленского диктатором.

"Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается... Саймон Шустер (автор статьи в Time - Ред.) мастерски рисует в своей статье неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение. Нет, это не прямая параллель с Гитлером. Я говорил с Саймоном лично несколько раз, он никогда не провел бы такой параллели", - написал Арестович.

О чем говорит статья

О чем может свидетельствовать появление такой статьи в Time?

На что многие сразу обратили внимание, так это впервые с начала войны признается - хоть и анонимно - наличие разногласий между Зеленским и его соратниками о сценариях дальнейшего развития событий. Оказалось, что веру президента в полную и окончательную победу над Россией разделяют далеко не все.

В его окружении есть люди, которые считают, что победа становится недостижимой. А на заморозку конфликта - не говоря уже о заключении мира - президент не хочет и слышать.

Кроме того, отдельно отмечены острые разногласия политического и военного руководства Украины.

Мы уже писали о том, что это уже породило дискуссию не является ли подобная статья попыткой подтолкнуть Зеленского согласиться с заморозкой войны по "корейскому сценарию" (подробнее об этом - здесь).

В тоже время эксперты обращают внимание и на другой аспект данного материала - он работает на изменение имиджа Зеленского на Западе.

"Сейчас этими публикациями западные медиа снижают влияние президента Зеленского на Западе, чтобы он не мог давить на западные элиты ради удержания поддержки Украины. Но это косвенно также и демонстрация определенного разочарования ходом событий в Украине, попытка дистанцироваться от нее на тот случай, если события будут развиваться в негативном ключе. Мол, если что - это не наши - Запада - ошибки, а украинского руководства", - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

В целом, по его мнению, статья Шустера симптоматична: авторитет Зеленского на Западе падает.

"Политические силы и группы влияния почувствовали приближение выборов и тянут одеяло на себя. На улице Сикорского (на ней находится посольство США в Украине - Ред.) выстроилась очередь желающих предложить свои услуги в качестве контрагентов: мол, мы готовы быть эффективнее Зеленского. Их мы сейчас и слышим", - считает политолог Кость Бондаренко".

Вполне вероятно голоса критиков правящей команды будут звучать сильнее, если появятся аналогичные нелицеприятные статьи, говорит эксперт.

"Запад серьезно вложился в Зеленского. Он должен был показывать конкретные победы на поле боя, харизматичность политики. Общество и власть, которую он олицетворяет, должны были стать антиподом российскому варианту. Но контрнаступление не получилось, западные деньги разошлись, советов союзников - прежде всего американцев - Зеленский не слушает, более того, пытается противодействовать. Вот ему и показали, что он идет неправильным путем, намекнули, что он не Че Гевара и не Александр Македонский, и особых сантиментов ждать не стоит", - говорит Бондаренко.

Теперь стоит ждать ответных шагов со стороны Офиса президента, чтобы понять, какую линию поведения там избрали. Наиболее показательными будут кадровые решения или их отсутствие. В случае увольнения большой "чистки" в президентском окружении, будет понятно, что Зеленский готов подстраиваться под требования хотя бы части западных партнеров.

Если же сбудутся же прогнозы Шустера об увольнении неких министра и генерала, значит, президент по своему обыкновению решил не поддаваться давлению и делать по-своему. Из чего коллективный Запад, конечно, сделает выводы. Не факт, что в пользу Зеленского.

В тоже время, подобные статьи, как видно по реакции украинского политикума, пробуждают надежду у оппонентов нынешнего президента на ослабление его позиции. Что само по себе создает для Зеленского большие риски. Например, в случае, попытки увольнений в армии, о которых писал американский журнал. На фоне подобных настроений военные, авторитет которых в обществе очень высок, могут попытаться публично сопротивляться таким кадровым решением, показывая президенту свою силу и значимость.

Поэтому, скорее всего, Зеленский и его команда в ближайшее время предпримут действия, чтобы "перебить" негативный эффект от резонансной статьи и переключить внимание общества. Это могут как показательные "посадки" неких крупных фигур внутри Украины (например, олигархов). Так и некие активные действия на фронте или в тылу России.