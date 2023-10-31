В Офисе президента прокомментировали статью в журнале Time, в которой было сказано, что президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, а также упоминались разногласия между президентом, его окружением и командованием ВСУ.

Комментарий дал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего. Во-вторых, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Кое-где эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания", – сказал советник главы ОП.

Подоляк не считает, что "есть какое-то раздражение или что мы считаем наших партнеров предателями". По его словам, свои претензии к медленным поставкам Киев и так озвучивает открыто и публично.

"Сегодня после 600 дней мы видим, что много других точек, на которые обращают внимание глобальные политики. И это немного не может не вызвать определенных реакций негативного плана. Но опять же – это объективный процесс. С этим нужно просто работать. И потому говорить, что президент взбешен... Да, президент хочет больше эффективных коммуникаций, более эффективного выполнения функциональных обязанностей, более четкого понимания того, какая стратегия у нас и как она реализуется. И, по крайней мере, чтобы заявленные намерения реализовывались хотя бы на 70-80%. Поэтому, безусловно, есть определенная психологическая усталость. Не у президента, я имею в виду. А в целом если мы говорим об обстоятельствах того, что сегодня происходит в Украине", – сказал Подоляк.

Полную версию статьи можно прочитать здесь.

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