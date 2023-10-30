На Мальте состоялась третья встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, посвященная "формуле мира" президента Владимира Зеленского, которую в Киеве официально считают единственно возможным планом завершения войны с Россией. Она, напомним, предусматривает возвращение Украины в границы 1991 года.

Комментируя мероприятие на Мальте, в Офисе президента Украины делают упор на расширении количества стран-участниц и переходе к конкретике в обсуждении путей реализации украинского плана. Похоже, украинское руководство надеется провести еще в этом году "Глобальный саммит мира", собрав на него лидеров ведущих мировых стран для утверждения "формулы Зеленского".

Но обращает на себя внимание, что на мальтийской встрече 28 октября не было китайской делегации - в отличие от аналогичного августовского мероприятия в саудовской Джидде. А от главного союзника Украины США на Мальту не прилетел еще один участник предыдущей встречи - влиятельный советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан. Эксперты списывают это на новую войну на Ближнем Востоке, на которой сейчас сосредоточен Белый дом.

При этом война в Израиле влияет на ход обсуждения украинской "формулы мира" и в другом аспекте из-за нарастания противоречий между Западом и "глобальным югом", что может серьезно затруднить усилия Киева по привлечение последнего на свою сторону.

Подробности в статье "Страны".

Больше, да не все

Как заявляют в Киеве, одно из главных отличий третьей по счету встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики - большее, чем в прошлые разы, число участников.

Как заявил в своем обращении к украинскому народу от 28 октября президент Зеленский, 66 государств "со всех континентов" были представлены на Мальте. При том что, по словам замглавы ОП Игоря Жовквы, который курирует внешнеполитическое направление, в предыдущем раунде в Джидде участвовали 43 страны, а в июне в Копенгагене было лишь 15.

Состав определить невозможно, так как украинские власти отказывается его обнародовать. Как заявил агентству "Рейтер" Жовква, на это не идут, чтоб обезопасить эти страны от контригры Москвы. Выступая на телемарафоне перед Мальтой, глава ОП Андрей Ермак, возглавляющий делегацию Украины на встречах советников, анонсировал участие неких "неожиданных" стран, которые впервые подключатся к украинской инициативе.

Агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного еврочиновника сообщило, что среди "новичков" в консультациях участвовали Армения, Ватикан и Мексика.

А вот проигнорировали мероприятие, в частности, Китай и Египет, которые в Джидде были.

Причем, по словам Жовквы, с Пекином "работали". Напомним: на встрече в Саудовской Аравии присутствовал спецпредставитель Китая по мирному урегулированию в Украине Ли Хуэй, что тогда Киев представил как серьезный прорыв. Объяснений отказа Китая участвовать в консультациях из уст украинского руководства не было.

Показательно, что не приехал также советник по вопросам нацбезопасности президента США Салливан, как раз Джидду посещавший. Хотя, возможно, он участвовал онлайн. Также сообщалось, что за два дня до Мальты Ермак разговаривал с Салливаном по телефону, в том числе на тему консультаций советников. Личная же встреча на Мальте у главы ОП была с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайаном.

Президентский Офис также сообщил, что Ермак на полях консультаций встречался в двустороннем формате с советниками лидеров ряда стран - партнеров Украины: Дании, Испании, Канады, Норвегии, Португалии, а также Турции (как видим в этом списке из незападных стран присутствует только Турция).

Исходя из официального сообщения, с европейскими партнерами Ермак обсуждал не только воплощение в жизнь формулы Зеленского, но и выполнение Киевом условий Еврокомиссии для открытия переговоров о членстве в ЕС. Эта же тема была на встрече Ермака с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, которая, кстати, сама родом с Мальты.

Анкара не заменит Пекина

Обратим внимание на турецкого участника. Делегацию страны возглавил главный советник по вопросам внешней политики и нацбезопасности президента Турции Акиф Килич. На двусторонней встрече Ермака с ним речь шла, согласно официальной информации, об обеспечении безопасности судоходства в Черном море - важного условия зернового экспорта Украины.

При этом Ермак "акцентировал", что Украина "успешно обеспечивает функционирование альтернативного "зернового коридора". Обсуждались также развитие ситуации на Ближнем Востоке и "усилия двух стран (Украины и Турции - Ред.), направленные на дипломатическое урегулирование кризиса".

Политолог Вадим Карасев полагает, что отсутствие Китая и приезд турков на Мальту - важные сигналы по дальнейшему развитию ситуации вокруг Украины.

"Пекин не спешит в украинском вопросе. Его позиция в отношении войны в Украине невнятная. Она, скорее, на вырост, на неблизкое будущее. А вот появление на мальтийской встрече турецкой делегации интересно. Анкара, напротив, занимает позицию более конкретную, прикладную, правда, в отношении частичных решений. Стамбул, в том числе, остается местом для переговоров, например, по обмену пленными. Возможно, выполнение неких договоренностей в этом вопросе мы увидим в ближайшее время", - рассуждает политолог в комментарии "Стране".

Неучастие Пекина разберем подробнее. Политолог Руслан Бортник называет это "плохим звоночком для Киева".

"Китайцы не просто так не приехали. Этим они сказали, что они бы хотели больше конкретики в переговорах. Дескать, мы уже знакомы с идеями Киева. И мы хотим ездить туда, где вырабатываются компромиссы. Но украинский мирный план таким не считается", - комментирует эксперт "Стране".

Такая линия Китая может создать проблемы для Киева, полагает эксперт по международным вопросам Николай Капитоненко. Хотя дело не только в ней, но и в сложности выстраивания отношений Украины с так называемым глобальным Югом.

"Диалог с глобальным Югом без Китая невозможен: такова структура современного мира. Ценой за участие Китая, насколько я подозреваю, должна была бы стать другая позиция Украины в отношении Израиля… Но даже если бы Китай там (на Мальте - Ред.) был, нам нечего было бы глобальному Югу предложить, кроме как поработать на поражение России. А это совершенно не то, что ему нужно", - охарактеризовал ситуацию на своей странице в Facebook Капитоненко.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что Украине в контактах с глобальным Югом больше мешает ближневосточный кризис, внесший разлад в его отношения с Западом.

"Возникшая ситуация не будет способствовать продвижению наших позиций в странах глобального Юга. Однако для нас это хотя и проблемно, но не критично", - прогнозирует Фесенко, допускающий в этой ситуации, однако, потепление между Украиной и Израилем.

О том, что война в Израиле несет проблемы для Украины пишет и западная пресса.

Поддержка Израиля президентом Украины Владимиром Зеленским поставила под угрозу почти годовые усилия Украины по завоеванию поддержки мусульманских стран в войне против России, отмечает The Washington Post.



Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Катар, которые порой оказывали большую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в Газе, указывая на широкое осуждение гибели мирных жителей в Украине по сравнению с приглушенной критикой Израиля за бомбардировки Газы.



"Также Украине теперь приходится бороться с тем, что внимание мира в основном переключается на новую войну на Ближнем Востоке, а также с конкурирующими с Израилем требованиями военной поддержки США", - говорится в материале.

Призрак "Крымской платформы"

Теперь возвращаемся к встрече на Мальте. Как завил Ермак, в ее ходе прошли обсуждения в пяти рабочих группах, созданных на базе первых пяти пунктов формулы мира президента Зеленского: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

По словам Ермака, в состав рабочих групп, занимавшихся этими направлениями, вошли представители дипломатических учреждений разных стран. Презентовали и комментировали темы на мальтийских консультациях должностные лица Украины и участники из других стран.

Так, суть предложений по пункту о продовольственной безопасности состоит в обеспечении поставок украинского продовольствия. Согласно плану, нужно, помимо прочего, усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры Украины от российских атак, разминировать морские пути, ведущие к украинских портам, обеспечить страхование перевозок.

Предложения по атомной безопасности касаются одной темы: передачи Украине захваченной Россией Запорожской АЭС.

План возвращения "депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных", как сообщил Ермак, предусматривает "создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации…, получение доступа к местам удержания указанных лиц, дополнительные санкции против России и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права".

В отношении восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка предлагается сконцентрироваться на реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето, усилении роли Международного суда ООН "путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах относительно нарушений Устава ООН и обеспечения немедленного выполнения его решений", а также создании "системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств".

Ермак говорит, что Украина пытается вовлечь как можно больше стран в работу над планом воплощения формулы Зеленского. И чем шире будет этот круг, тем, дескать, сложнее будет России противостоять этому давлению.

"РФ будет вынуждена подчиниться мировому сообществу. Ей придется принять наши совместные условия", - написал после мальтийских консультаций глава ОП в своем Telegram-канале.

Свидетельством наличия такой поддержки украинской инициативы должен стать, по задумке Киева, Глобальный саммит мира лидеров стран. Жовква в интервью "Рейтер", записанном до Мальты, утверждал, что Киев надеется провести этот форум еще в этом году. И вот одним из результатов мальтийских консультаций как раз и должны были стать конкретные место и время инициированного Киевом саммита мира.

В официальных сообщениях, однако, об этом ничего говорится.

"Можно организовать и через неделю этот саммит. Но вот в чем проблема: задача же стоит привлечь туда руководство стран глобального Юга: Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Турции и т.д., - но непохоже, что она выполняется успешно. Ведущие страны не заинтересованы "просто так" поддерживать Украину, у них свои взгляды на ситуацию вокруг нее и возможные выгоды. Из-за этого рассчитывать, что будет работать "Крымская платформа" (саммит, проводимый Киевом с целью привлечения внимания к проблеме аннексированного Крыма - Ред.), не приходится. По сути украинское руководство оказалось перед сложным выбором. Либо провести форум по принципу опять-таки "Крымской платформы", когда высокое представительство обеспечивается союзниками, а важные страны глобального Юга представлены на уровне наблюдателей, которые просто смотрят и фиксируют обсуждения, но не имеют полномочий высказывать политическую позицию и заключать договоренности. Это будет эдакий Глобальный саммит западного мира. Либо организовывать свой форум с кем-то из серьезных незападных игроков, но тогда придется и чужие идеи слушать, что не совсем приятно", - комментирует Бортник "Стране".

Вмешивается, как писалось выше, и война на Ближнем Востоке, которая уже привела к тому, что западные союзники переключаются на нее с войны в Украине.

"Первые полосы ведущих западных СМИ посвящены бомбежкам палестинских городов, израильскому наступлению, то ли начавшемуся, то ли нет. Все боятся большой войны на Ближнем Востоке. Для США и Европы эта ситуация - вопрос не столько внешней, сколько внутренней политики. В отличие от Украины, в отношении которой все наоборот. Это определяет приоритетность. Но это не означает, что мы должны сидеть и ждать окончания ближневосточного кризиса. Сейчас закладывается фундамент политики Украины и Запада по крайней мере на начало 2024 года. Определять ее будут наработки в дипломатии и окончание военной кампании 2023-го, хотя ее итоги пока непонятны - еще есть месяц интенсивных боевых действий до серьезных холодов", - говорит политолог Вадим Карасев "Стране".