Верховная Рада стоит перед непростой задачей завершить выполнение условий Европейской комиссии, необходимых для начала официальных переговоров о членстве в Европейском союзе.

Как писала "Страна", существуют семь критериев, по которым ЕК оценивает переговорную готовность Украины. Работа над заданиями ЕК идет с лета 2022 года, когда Киев авансом получил статус кандидата в члены блока.

Президент Владимир Зеленский требует от других ветвей власти - прежде всего парламента - успеть до конца 2023-го.

Однако эта задача осложняется тем, что европейская сторона под те же критерии добавляет все новые задания, без которых Украина не получит "зачет".

Это хорошо видно по пункту усиления борьбы с коррупцией, в котором за почти полтора года дошли до необходимости значительно увеличить численность детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и усилить автономию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), о чем изначально речь вообще не шла.

Причем в ЕК предлагают не тянуть с выполнением очередных "подусловий", предупреждая, что иначе сроки будут сорваны.

На недавней встрече с парламентариями комиссар ЕС по политике соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи дал понять: Киеву нужно доделать всю указанную ЕС работу, если он хочет до конца года позитивное решение о начале переговоров о членстве в блоке.

Источники "Страны" в Раде впрочем, утверждают, что руководство евроструктур со своей стороны в любом случае настроено дать Украине зеленый свет даже если часть "домашнего задания" не будет выполнена.

Как будут развиваться события в реальности, разбиралась "Страна".

Еврокомиссар захотел пообщаться

Не будет большим преувеличением сказать, что недавно приезжавший в Киев комиссар ЕС Варгеи задал повестку дня украинскому парламенту в отношении евроинтеграции.

Он прибыл в Украину в составе большой делегации, в которую входили и министры иностранных дел государств – членов Евросоюза, собравшиеся в Киеве, в том числе на свое выездное заседание. В нем принял участие, как сообщала "Страна", и президент Владимир Зеленский.

В программе визита Варгеи были запланированы встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и главами парламентских фракций и комитетов. В скупом официальном сообщении о диалоге между спикером и еврокомиссаром говорится, что стороны обсудили выполнение Киевом семи рекомендаций ЕК.

"Украина рассчитывает, что прогресс Украины будет признан и до конца этого года мы начнем переговоры о вступлении", - цитирует Стефанчука сайт Рады.

О встрече Варгеи с представителями депутатского корпуса официально не сообщалось. Однако о ней отчитались ряд депутатов, участвовавших в ней, да и сам еврокомиссар. Начнем с его сообщения.

"Работа украинского парламента необходима для прогресса Украины (в деле евроинтеграции - Ред.). С председателем Рады Русланом Стефанчуком и членами парламента мы детально обсудили все открытые вопросы. Прогресс уже есть. Я убеждал продолжать работу над оставшимися заданиями", - написал Варгеи в своем микроблоге в Х.

При этом в комментариях медиа еврокомиссар был более критичен в оценках.

Он напомнил, что подходит время для письменного отчета ЕК, в котором будет говориться, помимо прочего, что успела сделать Украина не только по семи изначальным критериям, но и "более широким критериям вступления (в ЕС — Ред.)".

"Сейчас все еще слишком рано говорить, все ли критерии выполнены, потому что работа еще продолжается. С нашей стороны: мы будем готовы, когда будем готова Украина", - заявил комиссар.

Тот же тон Варгеи сохранил и в диалоге с народными депутатами. От руководства парламента присутствовал первый замспикера Александр Корниенко, были также глава фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия со своим первым замом Андреем Мотовиловцем, сопредседатели фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, замглавы фракции "Голоса" Юлия Клименко и т.д.

"Такого жесткого разговора (но с очень вежливыми лицами) я еще не слышал!" - дал оценку в своем телеграм-канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший на встрече.

Но о манере Варгеи поговорим чуть ниже. А сейчас о чем, собственно, шла речь.

По словам того же Гончаренко, главными были следующие вопросы:

Увеличение штата детективов НАБУ с 700 человек до 1000;

Принятие кабминовского законопроекта №10060 об усилении самостоятельности САП;

Будущее закона о борьбе с олигархами, который еврочиновники предлагают либо отменить, либо хотя бы заблокировать;

Дальнейшее расширение прав нацменьшинств, языки которых являются официальными языками Евросоюза.

Однако разговор, по данным "Страны", коснулся и других тем. Более того, именно при их обсуждении тон высказываний с обеих сторон обрел жесткость.

Антикоррупции нужны люди и автономия

Начнем по порядку.

Требования о НАБУ и САП звучат не в первый раз: напомним, они также входят в перечень приоритетных реформ, одобренных США и другими западными союзниками и кредиторами Киева. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №10060, документ направлен на усиление "институциональной автономии" спецпрокуратуры (как мы уже писали, Запад стремится создать из цепочки НАБУ-САП-ВАКС полностью независимую от украинской власти вертикаль, чтобы иметь возможность держать "в узде" чиновников вплоть до президента и его ближайшего окружения).

Предлагается предоставить САП статус юрлица публичного права, которое имеет отдельное имущество, счета в банках, собственную гербовую печать, а также отдельное финансирование и аппарат. Спецпрокурор может получить право самостоятельно определять структуру, штат и организацию деятельности подразделения.

Будут также уточнены процедуры конкурсного отбора на административные должности в САП и должность прокуроров и введен аудит деятельности спецпрокуратуры, который будут проводить международные эксперты.

Кроме того, руководителя САП предлагается допустить к государственной тайне всех степеней секретности.

По словам одного из участников встречи, европейский гость попросил законопроекты на тему САП и НАБУ перед принятием показывать евроструктурам (по сути, согласовывать), дескать, чтобы не было потом вопросов. "Они понимают, что документы могут быть не в том виде, в котором они нужны", - говорит источник "Страны" среди депутатов.

Примечательно, что сопровождал Варгеи на встречах и со Стефанчуком, и с депутатами гердиректор директората по политике соседства и переговоров по расширению Герт Ян Купман. Как говорят источники в аппарате парламента, это очень важный евробюрократ.

"Варгеи — политик. Он через полгода уйдет, а Купман будет на своем месте. Все, что еврокомиссары сами боятся озвучивать по политическим мотивам, такие люди, как Купман, им на листочках подсовывают", - говорит собеседник.

Что значит для ЕК редакция проектов, Варгеи наглядно показал тут же в процессе беседы.

Лидер фракции СН Арахамия, попытался было развить мысль, что люди не поймут, почему во время боевых действий деньги идут на новых антикоррупционных детективов, и предложил принять закон сейчас, но ввести его в действие уже после войны.

На это еврокомиссар ответил, что, мол, мы вам на следующие четыре года выделяем 50 млрд евро помощи в виде грантов и кредитов, и нам нужен действенный контроль.

Кроме того, вопросы у еврокомиссара вызвала ситуация с принятым 5 сентября законопроектом №9587-д, который снизил планку ответственности за возможную коррупцию.

Если чиновник был пойман на недостоверной информации в декларации, которая тянет до 1,342 млн гривен, то он может заплатить штраф 17-42,5 тысячи гривен и избежать административной ответственности и внесения в Реестр коррупционеров. Проект до сих пор находится у президента, который и не подписывает его, и не накладывает вето.

Битва вокруг PEP и нацменьшинств

Однако градус дискуссии сильно подскочил, когда заговорили о законопроекте о пожизненном финансовом мониторинге т.н. PEP (от английской аббревиатуры politically exposed persons или политически значимых людей, то есть высших должностных лицах).

"Страна" сообщала, что 21 сентября его приняли в первом чтении как усиление борьбы с отмыванием денег в соответствии со стандартами Группы по финансовым мерам (FATF).

Законопроект подразумевает, что финансовые операции нынешних или бывших чиновников и депутатов - прежде всего в банковской сфере - будут подвергаться особой проверке. Причем пожизненно. И это коснется не только самих PEP, но и их родных. До ноября 2022 года мониторинг PEP тоже был пожизненный, но тогда депутаты ограничили его трехлетним сроком.

С того момента евроруководство требует вернуть все на круги своя, но натолкнулось на серьезное сопротивление, прежде всего, в украинском парламенте.

Тут стоит сказать, что позиция депутатов имеет серьезную, хотя и не совсем публичную поддержку многих других категорий PEP. Они считают, что это полностью уничтожит мотивацию людей идти на госслужбу, так как им будет грозить пожизненное "поражение в правах". И, по итогу, на должности будут назначаться лишь "фунты", которые будут исполнять волю реальных теневых руководителей.

"Предлагаемый сейчас законопроект убирает норму о финмониторинге в течении трех лет. Также до сих пор неясно до конца, собираются ли распространить статус PEP на бывших должностных лиц на 10-30 лет назад, то есть дать закону обратную силу. Предоставление статуса "публичного деятеля" в теории выглядит безобидно, но на практике приводит к отказу в банковском обслуживании. К сожалению, во многих банках при обращении лица из этой категории просто говорят: у нас указание с PEP дело не иметь. Еще хуже зарубежный аспект: в заграничных банках PEP могут внести в общий реестр вместе с другими сомнительными гражданами со всего света, без уточнения кто есть кто. В результате будут тормозить любые финансовые транзакции, причем не только PEP, но их родственников, у которых может быть уже своя жизнь, но они все равно привязаны к этому статусу и тоже могут нарваться на финансовые проблемы", - говорит "Стране" народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

"Де-факто редакция, которую требуют, законсервирует государственную службу и политическую среду. Никто новый и сознательный после этого из частного сектора не пойдет работать на страну. Никогда", - дает оценку в Facebook народный депутат от СН Виталий Безгин.

Как говорили "Стране", эти моменты безрезультатно пытались донести до еврокомиссара Варгеи некоторые участники встречи в парламенте. Дискуссия быстро приобрела, как говорят очевидцы, "жесткий характер". Спорил с европейским гостем, в частности, известный юрист народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко, который входит в комитет Рады по вопросам правовой политики.

"Это был достаточно непростой разговор, и но в тоже время достаточно конкретный. Мое личное впечатление: господин еврокомиссар был немного удивлен тональностью дискуссии на эту тему (мониторинга PEP - Ред.) Я начал задавать ему практические вопросы и давать на его вопросы практические ответы, которые его озадачили. Он, похоже, впервые услышал, что есть норма в Конституции Украины, запрещающая обратную силу закона, и был несколько удивлен. Он сказал, что стал PEP задним числом. Ну, значит, у него в стране это возможно, а у нас есть специальная норма", - передает ход беседы Власенко.

Он считает, что условие ЕК сформулировано "достаточно четко и ясно": закон о PEP должен соответствовать рекомендациям FATF.

"А в них есть упоминание о сроках. И устанавливаться они должны с учетом национальной Конституции и законодательства. И не говорится, что нужно все переписать. Мы считаем, что закон в нынешнем виде отвечает рекомендациям FATF. О длительности финмониторинга может идти дискуссия, и решения могут быть очень разные. Но если будет нарушена конституционная норма о невозможности обратного действия, рано или поздно закон будет признан неконституционным и отменен. Мне кажется, что по этому вопросу дискуссия не завершена", - настаивает Власенко.

Однако собеседник, близкий к руководству фракции СН, говорит, что ЕК вряд ли согласится на редакцию закона о PEP без пожизненного мониторинга. Все ответы сводились к одному: вы все не так понимаете, нужно принять в том виде, в котором мы хотим видеть этот закон.

"Поговорить с нашими (то есть западными - Ред.) экспертами? Конечно, вы можете поговорить с экспертами, но вы не успеете доделать свою работу. Тогда переговоры о членстве будут через год или два", - говорит источник.

Депутат Гончаренко написал, что дедлайн для Украины - две недели.

О правах нацменьшинств дискуссия выдалась, по мнению очевидцев, также тяжелой.

"Гости не "касались" закона о языке ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - Ред.), но настаивают, чтобы еще больше выводов с языковыми рекомендациями Венецианской комиссии было воплощено в законодательство. Они говорят, что это очень важно, чтобы образование на языках, которые являются официальными языками Евросоюза, распространялось на весь срок обучения, а не как сейчас - с постепенным увеличением доли украинского. Давление максимальное, возможно, в расчете, что мы будем пытаться что-то отстоять, и поэтому они просят всего побольше. С Варгеи пытались говорить самые разные люди, включая Сергея Бабака (глава комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций - Ред.), но тоже бесполезно. Минут 40 говорили. Но важно было, что Варгеи сказал, что вопрос русского языка они выносят за скобки. ЕК волнуют только языки нацменьшинств, чьи страны в Евросоюзе. А по этим языкам - венгерскому, румынскому, болгарскому, депутаты могут пойти на встречу пожеланиям ЕК", - говорит источник.

Октябрь может открыть переговоры

По словам разных собеседников, расходились они после встречи "под впечатлением". Но, как считает источник, вариантов "увильнуть" у парламента нет.

"Наши западные коллеги уверены, что не мытьем, так катаньем все нужные им законы мы проведем. И даже по PEP проблем не будет. Представители всех фракций и групп были на встрече. И все понимают, что кто не голосует - срывает евроинтеграцию. Скептики могут выйти из сессионного зала. Я думаю, что финмониторинг примем в течение октября. Остальное все то же в этих сроках. По меньшинствам пока идет не особо публичный диалог с венграми, как самой заинтересованной стороной. Но прогнозирую, что до середины октября решение будет", - говорит собеседник.

Он, конечно, допускает появления новых претензий и требований к Украине и после письменного доклада ЕК, но, по его прогнозу, в декабре главы стран-членов ЕС согласуют общее решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

При этом, по его словам, теоретически Рада может, все ж таки не успеть принять все требуемые законы.

Но, учитывая то, что открытие переговоров о членстве совсем не означает скорого присоединения к блоку, еврочиновники могут решить (или уже решили), что ситуацию Украины лучше довести до логического конца еще в этом году. И Будапешту предложат что-то такое, что он закроет хотя бы на время глаза на принятую редакцию закона о нацменьшинствах.

Если исходить из нынешнего положения вещей, сенсаций быть не должно, и переговорный процесс для Киева запустят уже в этом году, считает источник в европейских дипломатических кругах.

"Сейчас в ЕС борются две линии. Одни говорят, что Украина должна выполнить все домашнее задание целиком и только после этого ЕК примет решение о начале переговоров по вступлению. Вторая линия говорит, что на некоторые моменты можно закрыть глаза и начать переговоры "авансом". Тем более, что начало переговоров не означает автоматического вступления и все эти условия можно поставить заново и потребовать их выполнения после войны. Сторонники этой линии указывают, что отсутствие решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на фоне проблем с выделением западной помощи может оказать на украинское общество деморализующее влияние. И потому призывают "дать надежду". Поэтому вероятность того, что решение о старте переговоров будет принято, высока. Тем более что после вчерашнего заявления Путина о том, что Россия не против вступления Украины в ЕС лишилась аргументов та часть евроистеблишмента, которая была против ускорения процесса евроинтеграции Украины, чтоб не создавать риски эскалации в отношениях с РФ", - говорит источник.