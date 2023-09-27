В Украине широко обсуждают письмо со списком требуемых реформ, которое США направили украинскому руководству.

Документ сначала опубликовали украинские СМИ, потом его подлинность подтвердили в американском посольстве в Киеве.

Как говорится в письме, реформы "связаны с условиями предоставления помощи США", впрочем, некоторые - и с требованиями Европейского союза, а также МВФ.

Все они разбиты по пунктам в зависимости от "приоритетного" срока выполнения: до 3 месяцев, до 6 месяцев, год и полтора года.

На новом этапе реформирования предлагается, в частности, поменять состав наблюдательных советов одних важных госпредприятий и сформировать таковые для других, усилить институционально НАБУ и САП (в случае с САП в том числе путем предоставления независимости от генпрокурора), ограничить сферу деятельности СБУ, продолжить перестройку судебной системы и Министерства обороны (в том числе по поводу организации закупок).

Кроме того, в качестве реформы предлагается ввести рыночные цены на газ и электричество.

Как считают эксперты, опрошенные "Страной", письмо - это еще одно подтверждение, что США как ключевой союзник Украины меняют свою политику в отношении Киева, переводя акцент с военной помощи, которая, конечно, будет поступать и дальше, на перестройку системы государственного управления, что рано или поздно отразится и на экономике, и на системе политической. А влияние Вашингтона и в целом Запада на Украину - и так чрезвычайное сегодня - еще больше усилится.

В то же время в политических кругах полагают, что украинские власти будут игнорировать (или имитировать) выполнение многих (если не большинства) требований, полагая, что в условиях войны Запад не решится на жесткие "дисциплинарные меры" в виде, например, прекращения помощи, так как это может иметь роковые последствия для ситуации на поле боя. И по этой логике до окончания войны ситуация с той же коррупцией и в других аспектах внутренней политики вряд ли поменяется.

Подробности - в нашем материале.

Помог "коллективный Шабунин"

Мы писали о том, что украинским СМИ слили письмо, отправленное заместителем советника Белого Дома по вопросам национальной безопасности Майклом Пайлом Координационной платформе доноров Украины, а также премьер-министру Денису Шмыгалю и в Офис президента Украины.

В нем представлен список реформ, от выполнения которых будет в том числе зависеть предоставление помощи Киеву от США, ЕС, стран, входящих в G7, и главных международных финансовых организаций: МВФ, Мирового банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и т.д.

Документ вызвал в политических кругах Украины довольно серьезный резонанс, в котором поначалу чувствовался определенный скепсис: некоторые посчитали, что американцы не имеют к нему отношения и это продукт прозападных кругов Украины.

Однако посольство США в Киеве вскоре опубликовало заявление, подтвердившее американское авторство.

"В рамках диалога, продолжающегося с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Этот перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу - цели, которую Соединенные Штаты решительно поддерживают. Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Высокопоставленный собеседник в украинской власти утверждает, что в составлении документа могли участвовать украинские источники американской стороны.

"Как люди в Вашингтоне или Нью-Йорке могут настолько знать нюансы нашего государственного устройства? Они опираются на материалы, которые им предоставляют наши антикоррупционные структуры, скажем так, коллективный Шабунин (председатель правления действующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин - Ред.) и европейские структуры, которые чем дальше, тем плотнее работают с американскими коллегами", - утверждает источник, попросивший об анонимности.

Один сплошной набсовет

Теперь подробнее о письме. Как уже говорилось, в начале списка есть уточнение, что перечисленные реформы "связаны с условиями предоставления помощи от США". Но далее возле некоторых пунктов упоминается, что ту или иную реформу требуют Евросоюз и МВФ.

Часть пунктов сгруппированы по ориентировочным срокам выполнения: до трех месяцев, 3-6 месяцев, год и полтора года. Примечательно, что в слитой прессе версии в одной группе нарушена нумерация: возможно, некоторые пункты убрали, решив журналистам их не показывать.

Отметим: пункт, посвященный реформе набсоветов, вообще идет без указания сроков выполнения. Не исключено, что от украинского руководства требуют реформу прямо сейчас. Предлагается, в частности, ввести дополнительных членов в наблюдательные советы "Укрэнерго" и "Нафтогаза" и создать набсоветы для "Энергоатома", "Оператора газотранспортной системы Украины" и новой госкомпании "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

В реформах, предлагаемых для правоохранительных органов, выделяется объемом пункт о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Конечно, содержащиеся в нем требования звучали и раньше - например, от прозападных антикоррупционных экспертов или в заявлениях МВФ, но теперь, так сказать, от первого лица и публично.

Итак, взят курс на расширение институциональной независимости САП от Офиса генпрокурора (который сейчас де-факто контролирует президент), а также на усиление влияния западных структур на формирование штата САП. Для этого Верховная Рада должна принять законопроект о новой реформе спецпрокуратуры.

Конкурс по отбору руководителя и ключевых должностных лиц САП должен проходить при "прямом и содержательном участии независимых экспертов".

Вероятно, это будет означать проведение конкурса по лекалам уже существующих отборов - например, кандидатов в судьи Конституционного суда, где ключевую роль играют согласованные Западом эксперты. Для оценок деятельности руководства САП необходимо ввести "внешний аудит", для проведения которого нужны будут опять-таки "внешние эксперты с международным опытом". Кроме того, спецпрокуратура должна "усилить [свою] процессуальную независимость" от генерального прокурора.

Сегодня руководитель САП подчиняется непосредственно Генпрокурору, являясь одним из его заместителей. По закону генпрокурор не может давать указания прокурорам САП, но на деле в случае отсутствия спецпрокурора руководство его подразделением генпрокуроры, бывало, на себя перенимали. Предлагается также на новом этапе реформирования предоставить САП "полномочия относительно экстрадиции и предоставления взаимной помощи".

Что касается НАБУ, работающего в связке со спецпрокуратурой, ему хотят, помимо прочего, увеличить количество следователей по меньшей мере на 300 человек и предоставить право на прослушивание. Для Национального агентства по противодействию коррупции, которое контролирует реестр е-деклараций, по мнению авторов письма, нужен "независимый, прозрачный, конкурентный и своевременный конкурс" на нового руководителя.

Указанные реформы по антикоррупционному блоку предлагается завершить в период до трех месяцев.

Исключение сделано для Высшего антикоррупционного суда, в котором хотят увеличить число судей и позволить им рассматривать "определенные дела" не единолично, а коллегией из трех судей. На эту реформу отводится 3-6 месяцев.

В этот же срок желательно успеть и с созданием нового Высшего административного суда - нового специализированного суда по административным делам, который должен заменить распущенный со скандалом Окружной административный суд Киева. Это был единственный в стране суд, который мог отменять решения органов власти, кроме президента. За контроль над ним постоянно велась закулисная политическая борьба, в которой участвовали и западные партнеры. Жертвой этого противостояния ОАСК в итоге и пал.

В этом же пункте говорится о необходимости реформировать Верховный суд (ВС) путем проверки всех его судей, оказавшихся под подозрением после резонансного дела председателя ВС Всеволода Князева, и избрания новых судей "с привлечением независимых экспертов и гражданского общества". То есть предлагается провести чистку Верховного суда и вместо "вычищенных" судей набрать новых под контролем всем тех же "международных экспертов".

В течение года должны быть проведены реформы по "усилению" Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продолжена реформа Конституционного суда (которая подразумевает отбор судей, опять же, силами "международных экспертов"), перезапуск отбора и квалификационного оценивания судей "в рамках новосозданной Высшей квалификационной комиссии судей".

Наконец, отдельным пунктом поставлено введение "рыночных цен" на газ и электричество, тогда как в Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на время военного положения. Но, как видим, американцы предлагают этот мораторий отменить, а цены повысить.

Много всего прописано по поводу реформ Минобороны. Предписано поменять процедуры закупок и приближаться к стандартам НАТО.

Среди реформ, рассчитанных на полтора года, значатся запуск реорганизации Бюро экономической безопасности Украины и завершение реформирования Офиса генпрокурора. В отношении Государственной таможенной службы предлагается ввести новую конкурсную процедуру отбора руководителей этого органа "с конструктивным участием международных экспертов". Госпогранслужбу также предлагают реформировать, делая упор на эффективность трансграничного перемещения людей и торговли и информирование общества о случаях коррупции.

В этой группе объемом описания выделяется предлагаемая реформа СБУ. Ей настоятельно советуют урезать полномочия, оставив только контрразведку, кибербезопасность и борьбу с терроризмом. Кроме того, предлагается провести переаттестацию всех сотрудников под надзором некоего "авторитетного дисциплинарного комитета", усилить парламентский и гражданский контроль за деятельностью спецслужбы, а также "дать возможность другим учреждениям выполнять судебный перехват данных отдельно от СБУ" (речь о возможности все той же прослушки для НАБУ).

Многие обратили внимание, что в перечне нет пункта о проведении в Украине выборов в ближайшее время. По мнению ряда собеседников в Раде, это означает, что Запад пока не настаивает на них. Хотя на это счет есть и другое мнение: до следующей возможной по закону даты выборов - 31 марта 2024 года - еще далеко, поэтому нет нужды сейчас педалировать эту тему. Поэтому ближе к зиме интересно будет понаблюдать за настроениями за океаном и в Европе.

И в случае необходимости легко внести изменения в госбюджет, выделив деньги на выборы, как и изменить законодательство.

С оглядкой на выборы в США

Вернемся к письму о реформах.

Высокопоставленный источник во власти в разговоре со "Страной" призвал не удивляться увязке выделения западного финансирования с требованием реформ в Украине.

"Это линия не сегодня началась и не вчера, а, наверное, весной. Сначала какие-то вещи появились в условиях МВФ, потом некоторые перекочевали в критерии открытия переговоров о членстве в ЕС, сейчас вот это письмо. Это если по знаковым моментам идти. Наши западные коллеги действуют в своей привычной манере. Сначала давят в мягкой форме. МВФ же не может заставлять. Подключился ЕС, выдвинувший условия кандидатства, куда по ходу развития событий стали включать и новые требования, например, восстановление е-декларирования. Письмо же, насколько я понимаю, пришло по следам визита президента в США", - говорит источник во власти.

Почему же на реформах в воюющей Украине сделан сейчас такой акцент? Официальная американская версия: США хотят, чтобы Украина была "успешным проектом".

"Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - говорится в упомянутом заявлении американского посольства.

"Смещение акцента с войны на внутреннюю политику, реформы понятно. У нас пока нет убедительных военных успехов, на которые, вероятно, рассчитывали администрация Байдена и другие союзники Украины. Поэтому надо показать ее успех как прозападного либерально-демократического проекта. Деньги просто потому, что война, давать уже не будут. Надо бороться с коррупцией, делать прибыльной, менее дотационной энергетику и т.д.", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

А добиваться результатов по Украине для команды Байдена важно еще и внутриполитическим мотивам.

"Украина будет предвыборной темой. Ему уже задают вопросы, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков и что предпринимается для борьбы с украинской коррупцией. Идет поиск весомых аргументов, которые пригодятся и для контрпропаганды в борьбе с недовольными помощью Киеву республиканцами. Байден скажет: дескать, вот Прицкер (новоназначенная спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер - Ред.), а вот перечень необходимых реформ, которые Украина будет выполнять и далее по списку", - полагает Карасев.

Высокопоставленный собеседник издания во власти говорит о важности для заокеанских партнеров обеих причин.

"Отчасти это (нажим с реформами - Ред.) связано с тем, что нынешней администрации нужно показать электорату в ходе кампании, что деньги из госбюджета не крадутся, а идут на реформы, всяческую борьбу и конечно, фронт. Но наши союзники действительно все хотят реформировать там, где они работают. В Афганистане, например. Реформы - их постулат", - с оттенком иронии сказал источник.

Вторая версия, которая распространена в политических кругах Украины: американцы через предлагаемые ими механизмы хотят поставить под очень жесткий контроль украинскую власть, элиту и вообще процессы внутри страны.

"США как основной инвестор Украины намерены таким путем взять под свой контроль основные экономические, финансовые и политические процессы в стране. Шансов не выполнить хотя бы часть требований не очень много, потому что власть загнана войной в угол. Украина еще остается лакомым кусочком, особенно ее недра, которые во многом контролируются олигархическим "кооперативом", который еще предстоит добить и обеспечить переход важных полезных ископаемых в "надежные руки". В целом в списке предлагаемых реформ обращает на себя внимание усиление антикоррупционной вертикали, нынешней эффективностью которой в США не сильно довольны и хотят сделать ее максимально независимой от украинских властей, чтобы та была эффективным инструментом контроля и давления на тех, кто проявляет непослушание или движется вразрез с пожеланиями Вашингтона", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

В то же время источник в политических кругах полагает, что до конца войны Запад не сможет как-то кардинально поменять ситуацию в Украине ни с коррупцией, ни по другим направлениям.

"Украинские власти игнорировали многие требования Запада еще до войны - и ничего: МВФ продолжал регулярно давать кредиты. А во время войны подавно будет игнорировать, полагая, что американцы все равно не прекратят помощь. Ведь если прекратят, то Украина может проиграть в войне России. И такая угроза для США, как полагают в Киеве, всегда будет страшнее любой коррупции. Кроме того, украинские элиты за последние 9 лет хорошо научились имитировать выполнение требований и брать под свой контроль любые структуры, которые, по задумке Запада, должны были бы эту элиту контролировать. Стоит напомнить, что в свое время Верховный суд формировался также в рамках требуемых Западом реформ. А теперь выясняется, что его нужно снова подвергнуть чистке. И так почти во всем. Поэтому до конца войны Западу не удастся взять под свой контроль важнейшие процессы внутри Украины и как-то поменять ситуацию с той же коррупцией. А вот после войны, в связке с выделением средств на восстановление и с переговорами по вступлению в ЕС, разговор с Киевом уже будет намного жестче", - говорит источник.