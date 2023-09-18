Команда президента Владимира Зеленского сейчас в срочном порядке пытается разрешить ситуацию вокруг законопроектов о возвращении электронного декларирования и о пожизненном финансовом мониторинге т.н. PEP (или политически значимых людей, то есть высших должностных лицах).

Эти законы Европейская комиссия обозначила как важное условие для начала переговоров Украины о полноценном членстве в Европейском Союзе, включив в свои рекомендации о борьбе с коррупцией. Также они являются условием кредитования МВФ. Власть не отказывается их принять как таковые, однако споры начались из-за редакций предложенных Верховной Раде проектов.

"Страна" писала, что законопроект об e-декларациях парламент даже принял, но в нем была норма, что полный доступ к ним откроется только через год (при том что антикоррупционные органы могли с ними работать). На Западе такую оговорку назвали неприемлемой и потребовали закон переголосовать.

Президент с ними согласился, ветировав ранее одобренный документ.

Законопроект о PEP вызвал же столь сильное сопротивление в Раде, что документ даже не ставили на голосование. И это также вызвало недовольство западных партнеров. В итоге оба законопроекта скоро снова предложат депутатам, по заверениям спикера Руслана Стефанчука.

По данным нардепа Ярослава Железняка голосование по электродному декларированию должно состояться уже на этой неделе.

Будут ли эти законы приняты и как вообще ситуация вокруг них влияет на процесс евроинтеграции Украины, разбиралась "Страна".

Президент сказал "надо"

Мы писали, что открытие переговоров с Евросоюзом о вступлении - важная цель для украинского руководства, которое надеется получить с этого серьезные дивиденды как внутри страны, так и за ее пределами. Очевидно, старт переговорного процесса назовут еще одним шагом Украины к членству в блоке. И это будет победа, которую запишет на себя правящая команда и конкретно Зеленский.

Власть хотела бы, чтобы переговоры начались уже в этом году. Президент об этом недавно опять напомнил.

"Новый исторический шаг между Украиной и ЕС (то есть старт переговоров - Ред.) должен состояться в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", - заявил Зеленский в вечернем обращении к народу 12 сентября.

Верховной Рады это тоже касалось (если не в первую очередь). В том же выступлении глава государства сообщил, что наложил вето на недавно принятый законопроект № 9534 о возобновлении электронного декларирования депутатов и чиновников, приостановленного на время действия военного положения.

"Ожидаю нового голосования – с позитивом по немедленному открытию реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть", - заявил все в том же обращении Зеленский, добавив, что законопроекта о PEP это тоже касается, это вопрос не только политической ответственности парламента, но и переговоров с Евросоюзом по вступлению.

Как говорят собеседники из разных фракций, закон о e-декларациях в принятой редакции стал итогом непубличного соглашения большинства групп влияния, представленных в парламенте.

Декларирование восстановили, но с оговоркой, что информация в реестре временно останется закрытой для общественности (но не для правоохранительных органов и Нацагенства по противодействию коррупции) из-за соображений безопасности. По аргументам сторонников такого подхода, имущество и даже жизнь декларантов на прифронтовых и тем более на оккупированных территориях окажутся в случае свободного доступа под угрозой. Но это была почти что официальная причина. В парламентских же кулуарах говорили, что депутаты не хотят показывать доходы и приобретения за время войны, в том числе за границей, и нынешнее местожительство родных.

Естественно, такой подход не был бы проголосован "слугами народа", если б его не поддержал Офис президента.

Собеседник во фракции "Голоса", близкий к антикоррупционным кругам, говорит в беседе со "Страной", что ход событий вокруг законопроекта напомнил ему "бег по граблям".

"Понятно было, что возмутятся активисты, которых, конечно же, поддержат западные партнеры. И вот они (Рада - Ред.) проголосовали, получили волшебных "люлей" и теперь будут все переделывать", - говорит источник.

Прозападные депутаты и организации, отслеживающие борьбу с коррупцией, ожидаемо подняли большой шум вокруг деклараций. Это несомненно привлекло внимание к зарегистрированной на сайте президента петиции с призывом открыть реестр деклараций. Меньше чем за сутки она набрала 60 тыс. подписей, при том что для рассмотрения президентом достаточно и 25 тыс.

Со стороны Запада также прозвучали ряд заявлений о необходимости изменить закон.

По итогу, спикер Руслан Стефанчук уже анонсировал, что на ближайшем заседании Рада "обязательно" рассмотрит законопроекты о полном доступе к электронным декларациям и PEP.

"Вопрос только в содержании тех или иных положений. Но думаю, что дискуссии выходят на финальную стадию", – сказал спикер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

С проектом об открытии реестра все понятно: его примут, как прогнозирует народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, голосов будет с лихвой: "Есть ощущение, что уже сейчас за правку будет где-то приближаться к конституционному большинству". Напомним, 5 сентября законопроект в предыдущей редакции поддержали 329 народных депутатов.

"Если трезво смотреть на шумиху вокруг законопроекта, люди, ее поднявшие, просто решили заработать себе очки на хайпе. Мы, депутаты и все остальные, от кого требуются декларации, должны отчитаться за "пропущенные" 2021-й и 2022 годы до 31 декабря 2024-го. А до конца февраля Кабмин и так бы открыл часть данных, в том числе, скорее всего. депутатских. Многие, конечно, будут тянуть до последнего. Так что, желающие увидеть декларации все равно будут ждать. Но хайп они подняли", - поясняет собеседник во фракции СН.

Отметим, что декларации за 2023 год народные избранники начнут подавать только с апреля 2024-го.

PEPроблемный законопроект

А вот с законопроектом о пожизненном финансовом мониторинге официальных лиц, если останется нынешняя редакция, вероятно, легко не будет.

Пожизненный мониторинг означает, что чиновник или депутат, даже покинув свой пост и не имея никакого отношения к госслужбе все равно до конца своей жизни находится под особым "прицелом" служб финансового контроля. Особенно в плане того, что касается банковский операций. Ему придётся по особой процедуре доказывать прозрачность своих финансовых операций. Также под "подозрением" будут находиться и его близкие родственники.

"PEP - это зло, которое уничтожит государственную службу, мое право вернуться в профессию, противоречит Конституции в части обратной силы закона. Поэтому я категорически против PEP", - написал на своей странице в Facebook юрист, народный депутат от СН Игорь Фриз, состоящий в комитете Рады по вопросам правовой политики.

После широкомасштабного вторжения России срок финнадзора над PEP был сокращен с пожизненного до трех лет. Вообще усиленный мониторинг финансовых операций политиков и чиновников ввели для борьбы с отмыванием средств по требованию все того же Евросоюза.

Теперь, когда нужно вернуться к статус-кво, парламент по сути взбунтовался.

В неформальных разговорах депутаты объясняют это проблемами с проведением банковских операций и в Украине, и за рубежом.

"Не понимаю, почему спустя годы, когда я уже не буду иметь отношения к государственной должности, меня и мою семью, а то и связанных с нами людей будут изучать под микроскопом и, возможно, блокировать наши финансовые операции", - возмущается собеседник из президентской фракции СН.

И вот здесь ОП опять приходится идти против таких настроений, потому что проект о PEP тоже стоит в условиях Еврокомиссии.

"Урсула (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - Ред.) сказала, что закон нужно принять", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

Но, по его словам, в Еврокомиссии якобы готовы искать компромисс с украинской стороной и даже есть некие предложения по сроку мониторинга. Насколько это соответствует действительности, узнаем при голосовании в первом чтении.

С законопроектом о нацменьшинствах № 9610, уже принятом в первом чтении, источник, близкий к руководству фракции СН, проблем не ожидает.

"Не все предложенное Венецианской комиссией будет учтено, но что-то учтем", - сказал он без уточнений.

Напомним, украинские власти не хотят делать никаких послаблений для русского нацменьшинства. Но готовы пойти на уступки в отношении румын и венгров.

В целом источник в руководстве фракции партии президента прогнозирует, что письменная оценка ЕК достижений Киева, намеченная на октябрь, будет "в позитивном ключе", хотя "работа власти над реформами будет продолжена".

"Дополнительных заданий нам уже не будет. Но курс реформ продолжим. Оценка же важна для отдельных стран, с которыми можно будет работать в контексте политического решения (о начале переговоров - Ред.)", - говорит собеседник.

"Какой-то сигнал о переговорах ли, завершении работы наши партнеры нам дадут. Это же не только нам сигнал, а и всему миру. Поэтому все выполним, что от нас требуют - или, скажем так, зафиксируем некие результаты, и будем ждать, что дальше", - прогнозирует источник.

В тоже время, даже в случае если Киев выполнит все условия ЕС и Евросоюз объявит о этапе переговоров о вступлении Украины, это не означает скорого членства.

Как минимум, вопрос будет подвешен до тех пор, пока идет война. Лидеры стран Евросоюза уже неоднократно заявляли, что до окончания войны о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи.

"Но и после окончания войны все может быть не просто. Все нынешние действия ЕС в отношении Украины - и кандидатства, и возможное объявление о начале переговоров о вступлении это не свидетельство того, что в Евросоюзе всем довольны и готовы хоть завтра принять Украину. Это политический аванс, который дается с целью поддержать веру в будущее и боевой дух в украинском обществе. Но как только война закончится, то тогда и начнутся реальные переговоры с реальными условиями. А они будут очень разноплановыми. Западная Европа захочет иметь полный контроль над политической элитой Украины. Отсюда и крайне жесткие требования по декларированию, пожизненном мониторинге РЕР, попытки полностью вывести антикоррупционную вертикаль из под какого-либо влияние украинской власти. Новые Качиньские и Орбаны, которые качают свои права, Западу в Евросоюзе больше не нужны. А вот Польша и другие страны Восточной Европы будут ставить жесткие экономические условия, чтоб снизить конкуренцию со стороны украинских компаний. И это все будет очень непросто", - говорит "Стране" источник в дипломатических кругах.

К слову, польский министр сельского хозяйства Роберт Телус уже заявил, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты. На той базе, которая существует на данный момент, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - заявил Телус.