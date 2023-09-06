Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие закона о е-декларации без немедленного открытия реестра.

По оценке ряда нардепов, МВФ не засчитает это как выполнение структурного маяка программы кредитования.

На пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен у президента Украины спросили, будет ли он подписывать закон в таком виде.

"Я должен сначала провести консультации со Стефанишиной (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Ред.) и затем решать подписывать или накладывать вето", - ответил Зеленский.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла в целом законопроект о возвращении электронного декларирования под №9534. За инициативу проголосовали 329 депутатов, против - всего один. В то же время правка о немедленном открытии деклараций не набрала голосов.

То, что на этой неделе Рада рассмотрит возобновление декларирования всех чиновников, ранее анонсировал глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия. При этом послы "Большой семерки" призвали Украину ограничить количество исключений из обязательного декларирования. По мнению G7, необходимо "ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности, при обнародовании информации по тем, кто непосредственно участвует в защите Украины".

Несмотря на призыв, в законопроект о возобновлении декларирования всех чиновников перед вторым чтением внесли правку, которая оставляет реестр деклараций закрытым еще на год.