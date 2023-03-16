ВАКС оправдал обвиняемого во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука.

16 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла решение, которым признала народного депутата невиновным в декларировании недостоверной информации.

Отмечается, что народный депутат оправдан в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения.

В комментарии "Стране" Юрий Камельчук сообщил, что в общем решением ВАКС доволен.

"Много комментариев давать не буду, потому что процесс еще продолжается так как САП будет подавать апелляцию, они уже заявили об этом официально. В общем результатом, процессом доволен. Формально должны еще ждать, какой будет результат апелляции. Но для начала то, что ВАКС предоставил оправдательный вывод - это уже большая надежда, что все будет ок", - говорит Камельчук.

По словам Камельчука, фабулу своего дела он не может комментировать до окончания процесса по апелляции.

Напомним, в конце декабря Камельчуку предъявили подозрение за незадекларированную квартиру на Печерске.

Действия нардепа НАБУ квалифицировало по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ). Его имя в НАБУ не раскрывали.

Также мы писали, что НАБУ направило в суд дело нардепа Анны Колесник, которую подозревают в недостоверном декларировании.