НАБУ и САП сообщили действующему народному депутату Украины о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

По данным УНН, речь идет о Юрии Камельчуке.

По данным пресс-службы НАБУ, 27 декабря 2022 года по исполнению поручения руководителя САП прокурор с участием детектива НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины – умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.

По данным НАБУ, депутат не внес в декларацию сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую арендовал в течение двух лет, – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48,8 тысяч долларов.

Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Ранее НАБУ направило в суд дело нардепа Анны Колесник, которую подозревают в недостоверном декларировании.

Также "Страна" писала, как "Слуга народа" Юзик перепутал кредитный лимит в банке с собственными средствами и указал его в декларации.