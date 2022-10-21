НАБУ направило в суд дело женщины-нардепа нынешнего созыва, разоблаченной на недекларировании более чем на 4,4 млн грн.

Об этом сообщает телеграм-канал НАБУ.

По данным НАБУ, за 2020 год она не внесла в декларацию сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и авто.

Фамилия депутата не сообщается, однако, как сообщал ранее журналист Олег Новиков, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Анне Колесник.

14 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили ей о подозрении. Тогда же сообщалось, что совокупная стоимость имущества, которое, по версии НАБУ, имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн. грн.

Напомним, в сентябре глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении электронного декларирования и проверок деклараций, остановленных в начале войны.

Также мы писали о том, что ранее агент НАБУ рассказал о чиновнице из Запорожской ОГА, которая подозревается в хищении гуманитарки.