Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ранее принятые парламентом правки в порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ, согласно которым на эту должность не может претендовать тот, кто провёл за пределами Украины более 21 дня, направлены персонально против него.

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Власть переживает, что меня поддержат. Все из-за того, что я знаю, как должно работать НАБУ, а власть боится независимых антикоррупционных органов. Они уже проиграли борьбу за САП, поэтому, чтобы избежать провала в битве за НАБУ — решили принять закон индивидуального действия против меня. Вспомните историю с САП. После назначения на должность главы Александра Клименко, САП и НАБУ начали показывать результаты. А кому у власти понравится расследование по расхищению гуманитарки в Запорожской области? Я уверен, что подобных историй ещё очень много. Поэтому Офис президента будет бороться за НАБУ до последнего", — сказал Рябошапка.

Он добавил, что пока не планирует возвращаться в Украину из соображений безопасности.

"Я обязательно вернусь, но сейчас это вопрос безопасности. Власть угрожает и преследует неугодных. Мне говорили, что мне в очередной раз готовят подозрение. Власть зачищает оппозицию, а суды — полностью контролируются из Офиса президента. Они преследовали меня, сотрудники ГБР незаконно следили за моими передвижениями, передавали угрозы. Они выжили меня из страны, а теперь еще и закон приняли. Владимир Александрович уверено идёт следами Владимира Владимировича, уничтожая демократию и верховенство права в стране", — заявил Руслан Рябошапка.

Ранее послы G7 раскритиковали поддержанный Радой законопроект №7654 об изменении порядка проведения конкурса на должность директора НАБУ. По мнению послов, документ упраздняет требование к директору НАБУ не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

"Страна" разбиралась, почему Банковая и Запад вновь вошли в клинч по вопросу НАБУ.