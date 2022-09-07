Верховная Рада 7 сентября проголосовала за основу и в целом за законопроект №8003 авторства Давида Арахамии, которым вносятся правки в порядок проведения конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Такую инициативу в целом поддержали 285 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Теперь на пост директора НАБУ не может претендовать тот, кто после начала вторжения РФ 24 февраля находился за границей совокупно больше 21 дня без уважительной причины.

Как пояснил "Стране" экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, "на должность председателя НАБУ не сможет претендовать кандидат, который провёл за пределами Украины более 21 дня. Это означает, что из списка претендентов на должность, скорее всего, выбывают такие кандидаты как например Виталий Шабунин или Руслан Рябошапка".

Закон принят по ускоренной спецпроцедуре и вскоре будет направлен на подпись президенту.

Ранее послы G7 раскритиковали поддержанный Радой законопроект №7654 об изменении порядка проведения конкурса на должность директора НАБУ. По мнению послов, документ упраздняет требование к директору НАБУ не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в заявление послов G7 в Twitter.

Ранее "Страна" детально разбирала, почему НАБУ вдруг занялось главами областей, назначенными президентом Зеленским.