Комитет Верховной Рады по организации государственной власти 5 сентября поддержал за основу законопроект №7654, который изменяет порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ. А вечером того же дня послы G7 выступили с критикой этого проекта.

По мнению послов, документ упраздняет требование к директору НАБУ не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в заявление послов G7 в Twitter.

"Подковерные войны украинской власти с Западом не прекращаются, несмотря на войну", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала, что НАБУ заподозрило топ-руководителей Запорожья и области в хищении гуманитарки в промышленных масштабах.

Мы детально разбирали, почему НАБУ вдруг занялось главами областей, назначенными президентом Зеленским.