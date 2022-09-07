Национальное антикоррупционное бюро снова в центре внимания.

Правда, на этот раз не из-за своей деятельности, а из-за законопроекта №7654 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов", в котором речь идет в том числе о директоре НАБУ.

Как не раз писала "Страна", любая законодательная активность вокруг этой должности, да и вообще бюро, вызывает повышенный интерес со стороны организаций, работающих на западные гранты, и связанных с западными посольствами. А также со стороны самих посольств, которые опекают построенную с их же помощью антикоррупционную вертикаль в Украине, состоящую из НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Против проекта №7654 ополчились сразу все эти силы, увидев в документе покушение на независимость антикоррупционных институтов и прежде всего НАБУ.

За время войны мы успели позабыть о перетягивании одеяла с Западом из-за НАБУ.

Почему все вернулось на круги своя, разбиралась "Страна".

Подкоп под НАБУ и не только

Антикоррупционные активисты в Украине бьют в набат. Они обвиняют власть в попытке подорвать борьбу с коррупцией в стране - как в довоенное время - путем переписывания законодательства об антикоррупционных органах. Речь о законопроекте №7654 главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко ("Слуга народа", СН). Чем же проект вызвал такую критику?

В пояснительной записке к нему говорится, что автор хочет унифицировать и "повысить требования" к претендентам на должности руководителей НАБУ, Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Государственного бюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности (БЭБ), а также унифицировать процедуры прекращения полномочий указанных должностных лиц.

Сегодняшние требования к претендентам на должности Клочко считает недостаточными, а процедуру отбора несовершенной. И это "одна из причин неспособности антикоррупционных институтов продемонстрировать реальные результаты в борьбе с коррупцией".

В основе предложенных Клочко изменений лежат 11 универсальных критериев отбора участников конкурсов в упомянутые органы. Претендент должен быть гражданином Украины не моложе 35 лет с высшим юридическим образованием, со степенью не ниже специалиста, магистра и опытом работы в области права (или экономики для директора БЭБ) не менее 10 лет и руководящим опытом в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или международных организациях не менее 5 лет.

Он также обязан владеть украинским языком на уровне, определенном Нацкомиссией по стандартам госязыка, и английским - на уровне не ниже В2 в соответствии с общеевропейскими требованиями к языковому образованию. Конкурсант не должен состоять в политической партии или организации, запрещенной законом или судом, обязан иметь высокие моральные качества и безукоризненную репутацию и по состоянию быть способным выполнять будущие служебные обязанности.

Среди других общих для всех должностей требований, согласно законопроекту, например, запрет на подачу заявления на участие в конкурсе тем лицам, кто в течение двух лет входил в состав руководящих органов партий или "находился в трудовых или других договорных отношениях" с некоей политсилой. Раньше такой критерий распространялся только на желающих возглавить НАБУ и НАПК.

Теперь об условиях для увольнения, также подлежащих унификации.

Клочко предлагает новшество: автоматически увольнять глав НАБУ, САП, НАПК, ГБР и ВЭБ после окончания срока полномочий. Сейчас в законе о том же антикоррбюро говорится только о прекращении полномочий в этом случае. Теоретически эта лазейка позволяет оставаться на директорской должности, а значит, влиять на процессы в бюро. Если, конечно, Кабинет министров, который увольняет с должности директора НАБУ, не сделает этого заранее, как случилось c предыдущим директором Артемом Сытником.

Впрочем, возмущение антикоррупционного лобби вызвало предложение Клочко увольнять директора НАБУ и главу САП за административное правонарушение, связанное с коррупцией (хотя это же условие предлагается и в отношении руководителей остальных упомянутых органов).

"Законопроект Клочко внедрит реальный механизм для увольнения независимого директора НАБУ или руководителя САП в любой опасной для власти ситуации, - пишет в колонке для "Зеркала недели" председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. - Основанием для увольнения руководителей антикоррупционных органов может стать, например, символический подарок от подчиненного. С учетом влияния ОП (то есть Офиса президента - Ред.) на генпрокуратуру, ГБР, МВД и СБУ реализовать такой сценарий очень просто".

Кстати, Клочко в критерии отбора также прописал отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией в течение года перед конкурсом.

Подозрения об опасности для руководства НАБУ и САП нового пункта вызваны, конечно, случаем с Сытником в бытность его директором бюро. Напомним: отдых в элитных охотничьих угодьях за чужой счет обернулся для него решением суда об административном правонарушении, согласно статье о подарках для должностных лиц. Ко всему еще Сытника внесли в реестр коррупционеров. Это не помогло недругам убрать его с должности, но репутация директора, конечно, была подорвана.

Как бы то ни было, потенциал такого варианта уже тогда стал понятен и для лобби НАБУ, и для власти с союзными ей группами влияния. Логично было ожидать со стороны вторых новых попыток как-то прописать его в законодательстве.

Законопроект Клочко был внесен 10 августа. Но профильный комитет по нему собрался только 5 сентября, причем в закрытом режиме, и проголосовал рекомендовать парламенту принять его за основу. Теперь законопроект уже мог попасть в повестку дня работы Рады.

Реакция оппонентов не заставила себя ждать. Тем же вечером послы G7 выпустили совместное заявление с критикой проекта.

"Послы G7, как давние сторонники борьбы с коррупцией, озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины,", – говорится в их заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter.

Прозападное лобби НАБУ было более откровенно: Шабунин прямо обвинил Офис президента в продавливании идеи, а Клочко, мол, только выполняет грязную работу и, возможно, мстит НАБУ, так как сам ходит под подозрением в коррупции.

Однако, вопреки прогнозам, голосование за проект на ближайшем заседании Рады, то есть во вторник, 6 сентября, не состоялось.

И, как написал в своем Телеграм-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, в повестке дня заседания в среду, 7 сентября, законопроекта тоже нет.

"Думаю, он вообще исчезнет", - уточнил Железняк.

В другом своем посте он отметил, что насчитал "пять-шесть" попыток провести в парламентах прошлого и этого созыва проект, схожий с клочковским.

"Заканчивалось это всегда одинаково: инициаторы получили таких п####й, что быстро открещивались от своих законов. И долго потом рассказывали, что они-то на самом деле имели в виду другое… Мне кажется, это такой вид политического спорта или мазохизма: внести закон о НАБУ - выхватить люлей - убрать закон о НАБУ", - написал Железняк.

Близкий к руководству фракции "Слуги народа" собеседник подтвердил, что законопроект пока убрали из повестки дня. Он намекает, что в истории с законопроектом у Клочко не главная роль: он действительно внес его по указанию ОП.

Опять ленинское танго

Итак, из-за резонанса власть пошла на попятную. В принципе реакцию лоббистов НАБУ и САП было не трудно предсказать. Тогда зачем все было начинать?

Политолог Анатолий Октисюк допускает, что активизация работы с законопроектом Клочко, внесенным в Раду, конечно, неслучайна - это следствие массовых обысков НАБУ в регионах по делам с продажами налево гуманитарной помощи западных стран.

Как писала "Страна", под ударом оказались даже главы областей. А обвинения из антикоррупционных кругов неслись и в адрес руководства ОП.

"Законопроект Клочко говорит, что антикоррупционные институты остаются сильным раздражителем для нынешней власти (как, впрочем, и для ее предшественников). Та подозревает, что обыски в Запорожье по гуманитарке - это только цветочки", - комментирует Октисюк "Стране".

Он также напоминает, что Украина сейчас получает серьезную финансовую помощь западных стран для финансирования дефицита бюджета, а еще обсуждается их участие в восстановлении разрушенного войной.

"Это могут быть гигантские деньги, и Западу важно сохранить контроль над их использованием, в том числе и с помощью антикоррупционных органов", - считает политолог.

Теперь интересно, что дальше. Клочко не отозвал свой законопроект. Шабунин говорит, что проект все же могут принять в первом чтении, что поставит под вопрос конкурс на нового директора НАБУ, который должен начаться в конце сентября.

Второй сценарий: законопроект Клочко не будут выносить на голосование до тех пор, пока не будет понятно, кто близок к победе в конкурсе. Иными словами, если это будет кандидат, не лояльный к Банковой.

"Оба сценария означают фактическое отсутствие руководителя у основного антикоррупционного института и затягивание выполнения Украиной условий сохранения статуса кандидата в ЕС", - полагает Шабунин.

В свою очередь источник, близкий к руководству фракции СН, прогнозирует, что законопроект может так и остаться в комитете, не вернувшись в повестку дня сессии.

"Хотя вполне может остаться и козырем в рукаве для последующих торгов с Западом", - комментирует он.

Очевидно, в сложившейся ситуации власть предпринимает контрдействия. В Раду внесен законопроект №8001 об еще одном критерии отбора кандидатов на пост директора НАБУ. Там говорится, что на эту должность не может претендовать человек, который после введения военного положения 24 февраля находился за пределами Украины в совокупности более 21 дня, если поводом не были лечение ранений, полученных на войне, или командировка, связанная с выполнением заданий в интересах нацбезопасности и обороны.

Его авторы - глава фракции СН Давид Арахамия, первый замспикера Александр Корниенко (бывший первый заместитель Арахамии), а также глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина и народный депутат от "Голоса" Александра Устинова, которые представляют антикоррлобби в парламенте.

По словам собеседника, близкого к руководству фракции "слуг", на этот законопроект "получено согласие партнеров". О самом документе он говорит, что "это реакция на поведение многих известных людей вроде Рябошапки, которое народ видит и злится".

"В каком-то смысле эти изменения в закон о НАБУ будут прецедентом, но у нас и войны не было. Логика такая, что ты мог, конечно, повезти семью за границу и, беспокоясь о ней, остаться, но не надо тогда претендовать на ключевые в стране должности", - говорит на правах анонимности источник, прогнозируя принятие его уже в среду, 7 сентября.

Еще Рада во вторник приняла в целом законопроект №6320 на тему конечных бенефициарных собственников. Это требование по линии борьбы с отмыванием денег в соответствии со стандартами Группы по финансовым мерам (FATF) и одно из условий, согласно которым Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза.

Идя в одних вопросах навстречу западным партнерам, в других Офис президента делает шаг в сторону. Эдакая новая версия знаменитого ленинского танго ("один шаг вперед и два назад"), которое президент Владимир Зеленский уже танцевал с Западом до большой войны.

"Да, это танцы с партнерами", - соглашается высокопоставленный собеседник во власти, давая понять, что новые па в исполнении команды Зеленского обязательно будут.

Другой вопрос, что нарастание недовольства политикой Зеленского по усилению собственной вертикали власти как внутри страны (среди политиков и связанных с Западом активистов), так и за ее пределами может привести к кризису отношений президента с США и ЕС. Пока эта опасность гипотетическая - в условиях войны западные партнеры постоянно высказывают публично поддержку Зеленскому, но в любой момент процесс может быть активизирован.