Конфликт в комитете Верховной Рады по вопросам местного самоуправления, который сегодня вылился в бойкот заседания депутатами, продолжается уже давно, но без особого успеха "фронды", потому что главу комитета Андрея Клочко поддерживает Офис президента.

Об этом "Стране" рассказал источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа".

"В ОП Андрея ценят, потому что он делает все, что ему скажут. Он без боя не сдастся", - сказал источник.

Собеседник издания напомнил, что Клочко внес законопроект №7654 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно унификации требований к руководителям отдельных государственных органов", который позволяет ОП продолжить игру вокруг назначений в антикоррупционную вертикаль.

В прозападных кругах утверждают, что проект в случае принятия ставит под сомнение назначение Александра Клименко руководителем САП и проведение конкурса на должность директора НАБУ.

Не исключено, что это и является реальной подоплёкой атаки на Клочко.

Пикантность этой истории придает тот факт, что и сам Клочко, и ядро недовольных им членов комитета принадлежат к фракции СН. Более того, отстранение Клочко поддерживает и глава президентской партии и зампредседателя ее фракции Елена Шуляк, которая, впрочем, старается быть над процессом, зная, что ОП на стороне Клочко. Однако негласно возглавляет возмутителей спокойствия соратник Шуляк, народный депутат Виталий Безгин (СН), который считается вероятной заменой Клочко.

"Теперь посмотрим, сможет ли Клочко перетянуть кого-то из этих 14 недовольных на свою сторону. Проблема, что оставшиеся 13 из 27 членов комитета не поголовно его сторонники и могут не собраться вместе, когда ему будет нужно для кворума. А у Безгина и Шуляк костяк комитета, который хорошо мобилизуется. Но Клочко может попробовать переубедить "бунтовщиков" с помощью Арахамии (глава фракции СН - Ред.) и ОП, хотя там были бы не против, чтоб все помирились. Но пока что фронда сорванными кворумами показывает, в том числе и ОП, что они будут стоять на своем", - говорит источник.

Напомним, что до войны Андрей Клочко из "Слуги народа" попал в скандал связанный с покупкой его мамой недвижимости и машины на 14,5 миллионов. Сам народный избранник с супругой являются официальными миллионерами.

При этом Клочко получает компенсацию от государства за аренду жилья.