Народные депутаты из комитета Верховной Рады по организации государственной власти и местного самоуправления объявили бойкот главе комитета Андрею Клочко.

Больше половины депутатов покинули сегодняшнее онлайн-заседание после того, как Клочко отказался удовлетворить ходатайство об отстранении его кандидатуры с должности главы комитета на время сегодняшнего заседания.

После этого депутаты заявили, что в таком случае они покидают сегодняшнее заседание и не будут посещать дальнейшие, пока Клочко не устранят. Из-за отсутствия кворума сегодняшнее заседание комитета так и не провели.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Аликсийчук, который и попросил поставить на голосование вопрос об отстранении Клочко от проведения комитета, в комментарии "Стране" рассказал, с чем связан такой шаг.

"Ситуация очень простая — у действующего главы комитета нет поддержки, он не слышит других депутатов. Поэтому мы написали обращение — под ним подписались больше половины депутатов от количества членов комитета, которые не доверяют главе. А я от имени этих депутатов попросил поставить на голосование отстранение главы от ведения заседания, но он отказался это делать. Из-за того, что большая часть активных депутатов не доверяют главе, мы покинули заседание", — сообщил нардеп.

Также Аликсийчук объяснил, чем вызвано недоверие депутатов к главе комитета.

"Это отсутствие согласования и формирования актуальной повестки дня и законопроектов с учетом работы подкомитетов. Очевидно, что усилия найти компромисс и консенсус в работе комитета не достигли результатов, которых мы ожидали — нормальной, слаженной работы. Мы уже несколько раз делали замечания на эту тему, но у главы комитета такого желания нет, и депутаты этим недовольны", — заявил он.

При этом когда состоится следующее заседание комитета нардеп не знает.

"Мы это ещё не обсуждали. В ближайшее время будет заседание Верховной Рады — думаю, что мы разберемся и примем решение, как комитету двигаться дальше. Мы видели на каком-то ресурсе, мол, определённые фамилии инициируют отстранение главы комитета — это полная чушь. Если бы глава комитета хотел, чтобы комитет работал в обычном режиме, он бы сегодня сказал: "Хорошо, я отстраняюсь на это заседание, выбирайте главу". Мы бы выбрали главу на этом заседании и работали бы дальше. Но этого не произошло — Клочко решил, что может единолично руководить комитетом", — сказал Аликсийчук.

Нардеп добавил, что если заседания комитета в дальнейшем не будут проводиться, то следующим шагом депутатов будет выражение полного недоверия главе комитета.

Напомним, что до войны Андрей Клочко из "Слуги народа" попал в скандал связанный с покупкой его мамой недвижимости и машины на 14,5 миллионов. Сам народный избранник с супругой являются официальными миллионерами.

При этом Клочко получает компенсацию от государства за аренду жилья.