Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко каждый месяц получает из госбюджета 20 тысяч гривен компенсации на аренду жилья в Киеве, в то время, как его мама за время его депутатства купила недвижимость и машину на 14,5 миллионов, а сам народный избранник с супругой являются официальными миллионерами.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным журналистов, у Клочко нет своего жилья, а в его декларации указана арендованная квартира на 100 квадратов. В расследовании говорится, что, вероятно, на эту недвижимость идет полученная из бюджета компенсация.

В объявлении на сайте недвижимости указано, что аренда квартиры, почти такой же как в декларации Клочко площади, стоит около 19 тысяч грн в месяц, добавили журналисты.

Согласно декларации за 2020 год, нардеп получил 517 тысяч гривен зарплаты и 820 тысяч грн от продажи машины. Его супруга Неля получила 368 тысяч грн за продажу авто и почти 3,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. В расследовании добавили, что ФОП Неля Клочко зарегистрировала в апреле 2019-го и сразу начала показывать миллионные заработки.

Вместе с тем наличных денег на двоих с женой нардеп задекларировал 3,5 млн грн и 200 тысяч долларов.

За последние несколько месяцев у семьи Клочко появились авто Volvo 2017 года (стоимостью 900 тысяч грн) и машина Lexus 2018-го. Последнее транспортное средство в декларации отсутствует, потому что, вероятно, оно оформлено на супругу.

На вопрос журналистов, считает ли Клочко нормальным, имея такие доходы и постоянно обновляя машины, получать компенсацию на аренду квартиры из бюджета, народный избранник заявил, что "точно не нарушает закон".

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, сколько нардепы платят за коммуналку.

Также мы писали, что в Раде 67 миллионеров-"слуг народа" получают компенсацию за аренду жилья в Киеве.