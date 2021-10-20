"Страна" опросила депутатов парламента, сколько они платят за коммунальные услуги в месяц и насколько эти траты существенны для их семейного бюджета.

Депутат фракции "Слуги народа" Игорь Васильев заявил, что сейчас за коммуналку платит полторы тысячи гривен.

"Зимой будет немного сложнее, так как добавляется отопление. Но вообще у нас зарплата позволяет оплатить", - признался нардеп.

Игорь Васильев. Фото: Фейсбук депутата

Его коллега по парламенту Антон Яценко не стал называть сумму, которую обычно видит в платежках, сославшись на то, что это его личное дело.

"Конечно, тяжело, как и всем украинцам. И 7,42 (тариф на газ - Ред.) - это больше, чем было. Сколько в месяц я плачу, какие штаны ношу, где кушаю - на такие вопросы я, уже 12 лет депутат, не отвечаю", - заявил Яценко.

Антон Яценко. Фото: znaj.ua

Депутат фракции "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что живет в коттеджном городке и сейчас платит за свет и газ приблизительно 3000 гривен.

"Потому что мы уже включили отопление, поэтому 3500-4000 выйдет за свет и газ", - объяснила нардеп.

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Фокус

Ее соратник по фракции Александр Качура отметил, что каждый месяц платит за коммуналку примерно 3500 гривен.

"Я сам отправляю эти деньги. Я думаю, что людям тяжело, так как у депутата зарплата побольше, чем у обычного гражданина", - считает Качура.

Александр Качура. Фото: liga.net

Депутат фракции "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал, что с прошлого года сумма за коммуналку увеличилась на тысячу гривен.

"В прошлом году приблизительно 2500 гривен, а в этом 3500. И это ещё нет отопления. Это большая сумма. Если у депутатов хорошие зарплаты, то есть большое количество пенсионеров и людей, у которых нет этих денег. Когда-то в Киеве за эти деньги можно было арендовать квартиру, а сейчас это стоимость коммуналки. Будем на правительстве поднимать вопрос", - заверил Устенко.

Алексей Устенко. Фото: novyny.live

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что немного платит за коммуналку, так как строил дом по энергосберегающим технологиям.

"Я как раз уходил от газа и переходил на электроотопление. У меня получается до 3000 гривен за дом, но я много вложил до этого. Для меня это некритично, но для людей, учитывая тарифы, это будет большой проблемой", - считает Разумков.

Дмитрий Разумков. Фото: 24 канал

Депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что коммуналка ему обходится в несколько тысяч гривен в месяц.

"Для моего семейного бюджета это не тяжело, но он у меня больше, чем у большинства граждан Украины. Для большинства граждан Украины это намного тяжелее. Точную сумму знает жена, потому что она платит, но также это довольно существенные деньги, несколько тысяч гривен в месяц", - резюмировал нардеп.

Алексей Гончаренко. Фото: Интерфакс