Олег Тарасов еще получил деньги в подарок от отца. Фото: facebook.com/tarasov.oleg

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов, который за неделю до Нового 2022 года в течение нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег, а вот уже в канун самого праздника 30 декабря, - под елочкой нардеп нашел 273 тыс. гривен, которые ему также подарил папа. 

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения в Едином государственном реестре деклараций. 

Согласно этим данным, 30 декабря депутат получил в подарок от 273 000 гривен. Денежный сюрприз нардепу сделал Сергей Тарасов. Отметим, что отчество депутата - Сергеевич, и их фамилии совпадают. 

  • 30 сентября - 499,5 тыс. гривен.
  • 2 ноября - 264 тыс. гривен,
  • 4 ноября - 1,365 млн гривен,
  • 9 ноября - 264 тыс. гривен,
  • 30 ноября - 273 тыс. гривен,
  • 6 декабря - 270 тыс. гривен,
  • 7 декабря Тарасов получил 273 тыс. гривен,
  • 14 декабря - 225 тыс. гривен.

Таким образом получается, что в декабре почти каждую неделю Тарасов получал от своего отца сумму, приблизительно эквивалентную 10 тысячам долларов.

 

Источник: public.nazk.gov.ua

Среди депутатов, по декларациям за 2019 год, Олег Тарасов задекларировал 41 объект недвижимости (преимущественно земельные участки в Кировоградской области), общая площадь которых составляет 1,107 млн квадратных метров (1,1 квадратный километр), по декларации за 2020 год, его владения увеличились еще на один объект недвижимости. Таким образом он занял 2 место крупнейших владельцев земли и недвижимости. 

Между тем, он так же является учредителем и руководителем многих аграрных предприятий из группы компаний I&U Group, а также главой "Украинского зернового союза".

Напомним, Олег Тарасов задекларировал два участка в элитном пригороде Киева. Общая площадь участков - 3 сотки, а стоимость около 300 тысяч грн.

Также сообщалось, что новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк подарила неуказанному лицу почти 5 миллионов гривен. Кто получил столь щедрый подарок не указано, однако он был сделан в Украине. 

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