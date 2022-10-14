Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании действующему народному депутату.

Об этом в Фейбсуке сообщает пресс-служба САП.

Пресс-служба не называет фамилии, но по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Анне Колесник.

По версии следствия, нардеп не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобилях.

Совокупная стоимость этого имущества, которое, по версии НАБУ, имела, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн. грн.

В конце сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил возобновить остановленное после войны электронное декларирование и проверки деклараций.

В июне украинским предпринимателям-упрощенцам разрешили подать декларацию и уплатить единый налог через "Дию".

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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