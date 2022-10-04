Игорь Коломойский был замечен возле центрального офиса Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Сообщается, что он прибыл кортежем с сопровождением и находился в офисе НАБУ около 45 минут. В этот день должен был пройти его допрос.

Ранее сообщалось, что у Коломойского по месту его нынешнего проживания в Буковеле детективы НАБУ провели обыск.

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