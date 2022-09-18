Сегодня в 5 часов утра у Игоря Коломойского по месту его нынешнего проживания в Буковеле (горный курорт в Ивано-Франковской области) детективы НАБУ провели обыск. Очевидцы рассказали "Зеркалу недели", что в ходе обыска были изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое.

Все это происходило в рамках дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Дело было открыто еще в 2019 года по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах". Но тогда ходу дела не давали.

Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как подозреваемый, но он является совладельцем "Укрнафты", топ-менеджерам которой и предъявлены подозрения.

Ранее окружной админсуд Днепра своим решением отменил право компании бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию аэропорта "Днепр".

Помимо этого, Офис президента Украины подтвердил, что указ о лишении гражданства Корбана и Коломойского есть, но отказались его показать.

По данным СМИ, паспорт Коломойского в реестре Государственной миграционной службы отмечен как недействительный.