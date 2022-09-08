В четверг, 8 сентября, полиция пришла с обыском к известному языковому активисту Святославу Литинскому.

Об этом активист сообщил в Facebook.

Литинский известен тем, что судился с Офисом президента за то, что президент Украины Владимир Зеленский выступал на русском языке на iForum в 2019 году. А также через суд требовал у МВД предоставить ему украинский перевод выступлений Авакова.

Литинский сообщил, что ему позвонили в дверь и предложили взять повестку. Но вместо нее вручили решение суда по обыску.

Сам он связывает визит полиции со своей волонтерской деятельностью. Судя по странице Литинского, в последнее время он занимался импортом автомобилей для ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что активист также известен тем, что стал первым украинцем, получившим паспорт без русскоязычных страниц.

Кроме того, он судился с крупными компаниями за украиноязычную маркировку их товаров и чеков. Часто подавал заявления на правоохранителей по вопросам несоблюдения ими правил дорожного движения, а если ему отказывали - обжаловал отказ через суд.