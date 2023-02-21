ВАКС постановил осуществить привод в суд нардепа, обвиненного в недекларировании имущества на 88 миллионов гривен.

Имя нардепа не называют, СМИ пишут, что речь о Сергее Шахове.

"Указанный нардеп без уважительных причин не появляется в судебных заседаниях. Так, 22.11.2022 ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. 17.01.2023 суд принял аналогичное решение о наложении на нардепа двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн. 21.02.2023 нардеп еще раз проигнорировал заседание Судя по неявке, суд поставил осуществить повод обвиняемого в суд", - сообщает пресс-служба САП.



Заседание назначено на 1 марта.



По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находящихся в его пользовании офисе, а также надлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности.

В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 88 млн гривен, сообщает САП.

Нардеп Сергей Шахов, которого согласно постановлению ВАКС необходимо принудительно доставить в суд, заявил "Стране", что на данный момент находится в больнице.

"Я сейчас в больнице, на стационаре. Все документы в суд предоставили адвокаты. На всех заседаниях я был, а если не мог прибыть, то выходил онлайн", - сообщил он.

Напомним, в 2021 года, нардепу Шахову вручили подозрение из-за декларации. Сообщалось, что он не задекларировал 60 миллионов гривен своей гражданской жены. Подозрение было вручено в рамках уголовного производства, которое в НАБУ было начато после выхода расследования "Схем" в апреле 2021 года.

Сам Шахов возмутился подозрению.