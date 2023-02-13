В Высшем антикоррупционном суде так и не состоялось анонсированное ранее заседание по делу нардепа от фракции "Слуга Народа" Маргариты Шол. Ее обвиняют в недостоверном декларировании.

Шол на заседание не явилась. Сторона ее защиты заявляет, что она заболела и находится в медицинском учреждении.

Прокурор же говорит, что адвокаты нардепа не предоставили документов, которые свидетельствуют о причинах ее неявки. Обвинение потребовало наложить штраф на Шол за неявку в размере двух прожиточных минимумов.

Ходатайство прокурора рассмотрят завтра, 14 февраля, в 12:30.

Напомним, Шол обвиняют в недостоверном декларировании доходов за 2020 год. Согласно информации НАБУ, она не внесла в декларацию квартиру.

Ранее мы также писали, что ВАКС планировал рассмотреть дело нардепа Волынца по обвинению в недостоверном декларировании.

Также сообщалось, что ВАКС арестовал бывшего нардепа Радикальной партии Скуратовского с залогом в 40 миллионов. Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении Скуратовскому в нанесении ущерба более 112 млн грн финансовому учреждению.