СБУ и ГБР провели обыски на "объектах бывшего нардепа и российского олигарха" по делу о злоупотреблении служебным положением должностными лицами НАК "Надра Украины". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ заявляет, что изъяты:

черновые записи и документация, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

средства связи и компьютерная техника;

около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

По версии следствия, в результате деятельности должностных лиц НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области.

И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд. грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

В рамках уголовного производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются комплексные следственно-оперативные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Имя нардепа и "российского олигарха" не указываются.

Но, по данным СМИ, речь идёт об экс-нардепе Игоре Котвицком (в прошлом считался одним из ближайших доверенных лиц экс-главы МВД Арсена Авакова), а также о харьковском предпринимателе Павле Фуксе, который в 2021 году попал под санкции СНБО.

Источник "Страны" в окружение Игоря Котвицкого подтверждает, что с утра с нему пришли с обысками. "Телефоны забрали, проводят обыск. По старым, каким-то газовым делам 2010-го года", - сказал источник.

Напомним, в марте 2022 года экс-нардеп Котвицкий опроверг слухи, что его жена вывозила из Украины $28 млн.