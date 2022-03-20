20 марта в сети была информация, что при пересечении границы Украины в сторону Венгрии Анастасия Котвицкая - жена экс-нардепа от Народного фронта Игоря Котвицкого - пыталась незаконно провезти за рубеж $28 млн. Их изъяли пограничники.

В тоже время сам Игорь Котвицкий в комментарии "Стране" опроверг эту информацию.

"Это фейк. Никто мою жену не задерживал. Она выезжала неделю назад и договаривалась о родах, где рожать и у кого! Нам через 10-12 дней срок. Должны были рожать в Лелеке, в Буче. Там все разбомбили. А это выдуманная история, очень неприятная! Все мои деньги находятся в украинских банках, я ничего не выводил. Помогаю с Закарпатья гуманитарной помощью для родного Харькова. Но кому-то даже сейчас скучно живется без политики и "сенсаций". Пусть протоколы покажут, или что у них там есть. Сейчас жена в Украине вместе со мной. Уедет на следующей неделе", - сказал Котвицкий "Стране".

Ранее мы писали, что Венгрия упростила правила въезда для украинских беженцев.

Также "Страна" рассказывала, как бывший Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пытался перейти через границу, несмотря на запрет выезда для мужчин призывного возраста. Такие попытки - не единичны среди известных людей. Так, сын и внук Софии Ротару пытались на лодке сбежать из Украины в Молдову.