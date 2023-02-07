Сегодня, 7 февраля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрит дело по уголовному производству по обвинению народного депутата от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца в недостоверном декларировании.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВАКС.

Заседание назначено на 11:00.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили Волынцу о подозрении еще в ноябре. Ведомства утверждают, что нардеп не указал в декларации два автомобиля и доход в размере 1,79 миллионов гривен. В тот же день НАБУ объявило его в розыск.

Позже Волынец сообщил, что был экстренно госпитализирован во время возвращения из служебной командировки на пути из Женевы в Киев

"По предварительным выводам врачей, у меня обнаружили болезнь, которая, к сожалению, угрожает жизни", – заявлял Волынец.

Также раннее мы писали, что в январе НАБУ сообщило о подозрении нардепу от "Евросолидарности", который не задекларировал недвижимость в Испании. По данным следствия, он не задекларировал двухэтажный дом и паркоместо в провинции Аликанте, которыми он владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость нардеп купил еще в 2013 году за 190 тысяч евро.