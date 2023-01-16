НАБУ и САП сообщили нардепу IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в части недвижимости за рубежом и средств на банковских счетах.

Об это сообщает пресс-служба Антикоррупционного бюро.

По данным следствия, нардеп не задекларировал двухэтажный дом и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми он владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость нардеп купил еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Также незадекларированными оказались более 1,6 тысяч долларов на счетах в банках.

Расследование этих фактов НАБУ и САП начали по публикациям журналистов программы "Схемы". В сюжете, на который ссылается Бюро, фигурировал нардеп от "Евросолидарности" Артур Герасимов.

Общая сумма незадекларированных Герасимовым данныхсоставляет почти 6,3 млн гривен. Поскольку местонахождение Герасимова неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно.

Ранее мы писали о том, что НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва от Батькивщины Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн.

Напомним, ранее НАБУ объявило подозрение депутату Волынского облсовета за недекларирование имущества на 8,5 млн грн.

Также мы писали, что НАБУ разыскивает депутата от "Слуги народа" за незадекларированную аренду жилья стоимостью 5 млн грн.