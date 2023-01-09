Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из партии "Слуга народа". Ее подозревают во лжи в декларации о доходах за 2020 год.

Об этом сообщает НАБУ в Telegram.

Согласно информации на сайте антикоррупционного бюро, Шол не внесла в декларацию квартиру.

"НАБУ разыскивает народную депутатку Украины IX созыва Маргариту Шол. Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - говорится в сообщении НАБУ.

Шол в 2019 году была избрана нардепом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 107 в списке как беспартийная. Членник одноименной фракции. Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Юрию Камельчуку подозрение во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

Также мы писали, что судью Высшего административного суда подозревают в уклонении от декларирования собственности. Сообщается, что судья была обязана, но не внесла в декларацию за 2020 год сведения о двух земельных участках и двух домах в пригороде Киева, которыми пользовались она и ее муж в течение 2020 года.