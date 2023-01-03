НАБУ объявило в розыск известного в юридических кругах человека Андрея Довбенко, которого подозревают как "организатора группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, которое передано в управление АРМА".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

29 декабря НАБУ и САП в своих релизах сообщили, что "при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении организатору растраты более 485 млн грн арестованного имущества и еще двум участникам преступной группы".

В частности, участники ОПГ в составе четырех человек, вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года, четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости.

Осуществлены такие сделки:

продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенные в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан", – реализована в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;

продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;

продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

По предварительным оценкам, причиненный ущерб в этих четырех эпизодах составил 426 млн грн. Однако экспертиза уточнила ее размер и сейчас составляет 485 млн грн.

Довбенко стал известен широкой общественности после того, как в 2019 году на его свадьбе в Сен-Тропе погулял тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан.

Во времена Порошенко Довбенко называли "смотрящим за Минюстом".