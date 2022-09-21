Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в 16 раз уменьшил залог подозреваемому в растрате экс-главе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антону Янчуку.

Бывшего главу нацагентства Антона Янчука подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате более 426 миллионов гривен.

Как сообщил "Стране" адвокат Янчука Александр Тананакин, 19 сентября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога за экс-руководителя АРМА почти в 16 раз – а именно с 3,1 млн до 198 тысяч грн.

"По результату рассмотрения наших апелляционных жалоб Апелляционная палата ВАКС уменьшила Янчуку сумму залога в 16 раз. Исходя из общей тенденции данного судебного органа, я считаю, что такое решение является феноменальным, во всяком случае, на моей практике. Мотивы принятия такого решения нам не известны, т.к. полный текст будет оглашен 22 сентября", – сказал Тананакин "Стране".

Ранее "Страна" рассказывала, что происходит в АРМА.

Мы также писали, что в апреле 2019 года Янчук стал фигурантом уголовного дела по преступным схемам, в рамках которого у него прошли обыски НАБУ.