Пять лет назад во время президентства Петра Порошенко было создано очень "хлебное" для чиновников ведомство – Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Из-за длинного названия его обычно сокращают до АРМА – Агентство по розыску и менеджменту активов.

Работает АРМА по простой схеме: ценное имущество (в основном, недвижимость) отбирают у владельцев, и затем отдают "в управление" структурам, которые нередко связаны с чиновниками АРМА. Также отобранное имущество продают по цене, которая может быть в разы меньше реальных цен.

Отбирают имущество и бизнес у владельцев, против которых были возбуждены уголовные дела. Наличие вступившего в силу приговора при этом не обязательно. То есть, имущество отбирают у людей, которые даже не признаны преступниками.

Нередко жертвами АРМА становились противники действующей власти либо бизнесмены и чиновники, приближенные к предыдущей власти.

Чиновники АРМА умудрились попасть в большое количество коррупционных скандалов. И это несмотря на то, что глава ведомства был выбран специальной комиссией, состоявшей из работавших на западные гранты активистов и известных юридических фирм.

Точно также как и сейчас будут отбирать комиссии с участием "международных экспертов" членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей - органов управления судебной системой.

Такой принцип отбора называется разными грантовыми деятелями главной гарантией того, что судебная система очистится от коррупционеров.

Но пример АРМА говорит, что это мягко говоря, немного не так. А точнее - совсем не так.

Активисты, юристы и "вашингтонский обком"

Антон Янчук. Источник: ukurier.gov.ua

Первый глава АРМА Антон Янчук был выбран комиссией, в которую поровну вошли "активисты Майдана" из грантовых организаций, и юристы известных юридических фирм. Состав комиссии в марте 2016 года сформировал Кабмин, где премьером был Арсений Яценюк.

Согласно распоряжению Яценюка, в комиссию вошли четверо "активистов" и четверо юристов. Из известных активистов в комиссию попали главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" (работает на деньги Фонда Сороса и других подлых структур) Дарья Каленюк и руководитель отдела "Реанимационного пакета реформ", ныне нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Юристы в комиссии были от руководства Союза юристов, от крупнейшей юридической фирмы "Василий Кисиль и Партнеры", а также с кафедры гражданского права КНУ им. Т. Шевченко. Еще в комиссию попал партнер вашингтонского офиса крупной международной юридической компании Baker and McKenzie:

Источник: zakon.rada.gov.ua

В итоге из 20 кандидатов главой АРМА комиссия выбрала Антона Янчука. До этого он был заместителем министра юстиции Павла Петренко, которого называли "юристом майдана", он давний друг и соратник экс-премьера Арсения Яценюка.

До майдана Антон Янчук долго работал в юридической фирме Павла Петренко "МЛ груп". Также Янчук был помощником Арсения Яценюка и Павла Петренко в Верховной Раде, когда они были нардепами:

Источник: posipaky.info

Уже из этих фактов биографии руководителя АРМА стало понятно, что назначение осуществлено по политическому, а не по профессиональному принципу. Ведь "Народный фронт" был одним из двух столпов власти времен Порошенко. И ключевые должности распределялись между людьми президента и людьми "Нарфронта".

К слову, сейчас, после своих отставок, Павел Петренко и Антон Янчук продолжают вести совместный бизнес. Они являются соучредителями юридической фирмы "Прайм партнерс".

После смены власти в конце 2019 года, кресло под главой АРМА зашаталось. 15 ноября Кабмин, под руководством нового премьера Алексея Гончарука, отстранил Антона Янчука от должности и возбудил против него дисциплинарное производство. Затем 27 декабря 2019 года Антона Янчука уволили.

Правда, уволили не до конца. Кабмин воспользовался "хитрой" нормой закона о госслужбе, по которой Антона Янчука не уволили, а вывели за штат АРМА. И он продолжал получать зарплату как госслужащий.

Согласно декларации Антона Янчука, в 2020 году, уже после увольнения с должности главы АРМА и пребывая за штатом, он получил зарплату на сумму 450 тыс грн:

Источник: public.nazk.gov.ua

Экс-чиновник пытался обжаловать в суде свое увольнение. Но админсуды ему отказали. Сейчас дело об увольнении Янчука рассматривается в Верховном суде.

70 приказов спустили в унитаз

После смены власти в 2019 году чиновники агентства начали прятать концы в воду. Мы нашли подробное описание данного процесса в реестре судебных решений.

Оказывается, в течение октября 2019 года два начальника управлений АРМА – менеджмента и юридического – в нерабочее время уничтожили множество документов о деятельности агентства. В частности, были уничтожены оригиналы 70 приказов. Начальники управлений уничтожали документы самым простым способом: резали на шредере и выбрасывали в унитаз.

Чиновники заметали следы настолько интенсивно, что в здании засорилась канализация.

Как говорится в одном из постановлений Шевченковского райсуда Киева, глава АРМА Антон Янчук дал суду показания, что 28 октября 2019 года ему поступили докладные записки начальника управления делопроизводства относительно загрязнения каналов водоотвода (канализации) на первом и цокольном этажах здания агентства. Также было выявлено отсутствие части оригиналов документов за 2019 год.

Во время обследования канализационных труб было выявлено, что засор канализационных труб произошел из-за выбрасывания в унитаз бумаги, порезанной уничтожителем для бумаги.

Допрошенная в качестве свидетеля начальник управления делопроизводства АРМА сообщила, что при обследовании канализационных труб были обнаружены полиэтиленовые мешки для мусора с изрезанной бумагой.

То есть, документы уничтожали и выбрасывали в унитаз мешками.

Также выяснили, что в октябре 2019 года два начальника управлений АРМА во внерабочее время уговорили охранника дать им ключ от кабинета, к которому вообще не имели отношения. Затем они попали в кабинет, из которого пропало почти 70 приказов по деятельности АРМА:

Источник: reyestr.court.gov.ua

После вспыхнувшего скандала в АРМА сообщили о пропаже документов накануне проверок и аудита. Об этом сообщала "Страна".

Одновременно Антон Янчук возбудил против начальника юридического управления Андрея Потемкина дисциплинарное производство и отстранил его от работы. Причина – исчезновение массива документов, которые касаются управления арестованным имуществом.

На сайте агентства сообщили, что "несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения. Эти документы касаются управления арестованным имуществом".

АРМА назвала исчезновение документов «внутренней диверсией». Напомним, что эти документы, как мы выяснили, в прямом смысле слова были спущены в унитаз:

Источник: arma.gov.ua

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет после скандала инициировал увольнение Антона Янчука.

Формальной причиной для увольнения стало другое – срыв отопительного сезона в двух небольших городах Львовской области Новояворовске и Новом Роздоле. АРМА получило в свое управление две ТЭЦ в этих городах, изъятые у бизнес-структур местных олигархов братьев Дубневичей. Однако агентство не смогло обеспечить работу теплостанций.

Более того, еще до отстранения со своего поста, в апреле 2019 года Янчук стал фигурантом уголовного дела по преступным схемам, в рамках которого у него прошли обыски НАБУ.

АРМА получила много "сладких" объектов

Причина массового уничтожения документов АРМА в том, что агентство управляет множеством объектов недвижимости и бизнеса по непрозрачным схемам.

К примеру, АРМА передан в управление огромный имущественный комплекс бывшего завода "АТЭК" в Киеве (возле станции метро "Святошин"), куда входят цеха, административные здания, и огромный спорткомплекс – база хоккейной команды "Сокол".

Интересно, что на территории "АТЭКа" находится киевская база ультраправого полка Нацгвардии "Азов" и близкой к нему партии "Нацкорпус". Там проходят обучение новобранцы националистических структур, расположен центр комплектации и другие подразделения.

Еще под управлением АРМА находится моторостроительный завод "Мотор-Сич" из Запорожья. Сейчас завод де-факто изъят у китайских инвесторов. Его акции по решению суда переданы в управление АРМА, а СНБО принял решение о том, что власти будут добиваться национализации предприятия.

Во владении АРМА также пребывают активы беглого олигарха Сергея Курченко. У него изъяли и передали в управление АРМА такие активы как "Украинский медиа холдинг", Херсонский нефтеперерабатывающий завод и множество других.

Еще в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд арестовал часть трубопровода, в отношении которой СНБО ввел санкции. Речь идет о проходящем через всю Украину нефтепродуктопроводе, по которому перекачивается дизельное топливо.

Одним их самым масштабных скандалов, связанных с АРМА, был захват помещений медиахолдинга "Вести" в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве. Сотрудники АРМА совместно с полицией и военной прокуратурой завели в офис редакции охрану, нанятую фирмой "Навигатор", которой были переданы в управление помещения бизнес-центра. Охранники не пускали журналистов на рабочие места, крушили технику и мебель, а при попытке журналистов попасть в редакцию забрызгали их газом:

Результаты погрома АРМА в офисе "Вестей"

БЦ "Гулливер" был передан в управление компании "Навигатор", где юристом работал Владимир Потемкин – брат-близнец начальника юридического управления АРМА Андрея Потемкина.

Еще один эпизод – Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало участок в Одессе, который АРМА продала по заниженной стоимости. Речь идет об участке с ориентировочной стоимостью в 10 миллионов долларов с целевым назначением "строительство целого торгового центра", где должен был строиться супермаркет "Ашан". Участок АРМА продала за сумму, примерно равную 350 тысяч долларов. Причем продажа проводилась впопыхах, под видом "скоропортящегося продукта".

Громкий скандал вызвала также продажа 550-метровой квартиры в Киеве за 1,6 млн грн, при реальной стоимости около миллиона долларов. Квартира принадлежала умершему датчанину – основателю международной ИТ-компании Ciklum. Через третьи руки квартира была арестована решением Печерского суда, затем передана в АРМА, и ее выставили на продажу.

"Страна" сообщала, что Верховный суд поймал АРМА на незаконной продаже имущества. Также мы писали, что после передачи медиахолдинга Курченко в АРМА бывший топ-менеджер Курченко стала замом Богдана.

Новый начальник ворам отдал "общак"

После увольнения Антона Янчука временно исполнять обязанности главы АРМА стал его зам Виталий Сигидин. Несмотря на временный статус, ему удалось поуправлять ведомством полтора года. Он тоже ушел с должности после многочисленных скандалов и уголовных дел:

Экс-и.о. главы АРМА Виталий Сигидин. Фото: mind.ua

1 апреля 2021 года СБУ провело более 50 обысков в Киеве и области по уголовному производству о завладении 400 тысячами долларов, которые находились в управлении у АРМА.

Обыски, в частности, провели дома у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина и его зама Владимира Павленко. По данным следствия, участники организованной группы завладели почти полумиллионом долларов, которые были вещественными доказательствами в ряде уголовных производств.

Как выяснила "Страна", речь идет о воровском "общаке", которым распоряжался криминальный авторитет Андрей Недзельский по кличке "Неделя". В феврале 2020 года он попал в санкционный список СНБО, и во время обысков в мае 2020 года у него была изъята крупная сумма денег.

Андрей Недзельский. Кадр из видео

В декабре 2020 года изъятые у вора деньги АРМА отдала некоему Игорю Королю по поддельному решению суда. То есть почти полмиллиона долларов были фактически украдены у агентства.

Почему руководство АРМА не проверило документы – остается только догадываться.

Печерский райсуд Киева отстранил от исполнения обязанностей и.о. руководителя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Им избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Сорвалась и попытка экстрадировать в Украину Андрея Недзельского, задержанного 7 июля 2021 года в столице Болгарии Софии. Несмотря на подозрение в убийстве, болгарская полиция, ознакомившись с переданными украинскими правоохранителями документами и не сочтя их убедительными, отпустила вора.

Андрей Недзельский специализировался на связях криминального мира с политикой и властями и руководстве преступностью в центральной и западной Украине. До отъезда вора за границу на аудиенцию к нему становились в очередь крупные чиновники и политики.

После скандала подозреваемый в хищении $400 000 руководитель АРМА Виталий Сигидин подал в отставку.

В начале августа Кабмин назначил на должность временного главы АРМА Дмитрия Жоравовича. Это харьковский адвокат, который перед назначением возглавлял Северо-восточное управление АРМА, базирующееся в Харькове.

Дмитрия Жоравовича назначили временным главой АРМА. Фото: facebook.com/kh office arma gov ua

Как видим, назначение пять лет назад руководителя АРМА комиссией, в которую вошли активисты и "международный эксперт", не привело к эффективной работе ведомства. Наоборот, структуру все время сотрясают коррупционные скандалы.

Отсюда простой вывод – создание кадровых комиссий, подконтрольным различным "активистам" и "международным экспертам" не дает никаких гарантий, что выбранные кандидаты будут хорошо работать на своих должностях.

Напомним, что согласно принятым этим летом и подписанным президентом Зеленским законам, судебной властью в Украине начали управлять американец, англичанин и эстонка. Они будут принимать решения в Этической комиссии – специальном органе, который должен перешерстить состав Высшего совета правосудия, контролирующего работу всех украинских судей вплоть до Верховного суда.