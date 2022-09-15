В Печерском суде 15 сентября состоялось заседание по избранию меры пресечения по делу о присвоении огнестрельного оружия Михаилу Майману, которого ранее в СМИ называли командиром добровольческого формирования №14 теробороны Киева "Архангелы Михаила".

Суд оставил Маймана под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в размере 208 тысяч гривен.

"Я надеюсь, что за меня внесут залог мои побратимы в связи с тем, что я не получил зарплату за последний месяц", - заявил Майман.

Напомним, в начале сентября Маймана задержали за хищение оружия, предназначенного для ВСУ.

Позже он рассказал, что ему вручили подозрение из-за автоматов, которые он получил в первые дни полномасштабной войны. Кроме этого, по словам Маймана, также обыскали его машину. Он также добавил, что по нему фабрикуют уголовные дела "по заказу" народного депутата фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

Также мы писали о том, что летом Маймана на блокпосту в Днепропетровской области задерживала СБУ. С Майманом было задержано еще двое человек.

Их задержание, по данным источников "Страны", было связано с инцидентом, который произошёл 31 мая на заправке "Окко" в Днепропетровской области (трасса Знаменка – Луганск – Зварино). Там несколько людей, одетых в гражданское, представившись сотрудниками СБУ, совершили нападение на военнослужащих.

Сам Майман говорил, что задерживала его не СБУ, а "вражеская ДРГ", которая его похитила на заправке ОККО.