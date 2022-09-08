Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции 7 сентября задержали 37-летнего заместителя председателя Киевской городской организации Федерации бокса, командира добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ) №14 "Архангел Михаил" Михаила Маймана, известного под прозвищами Моня и Микроб. Это уже не первое задержание Майманами силовыми органами.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, Моню и приближенных к нему лиц задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.1 ст.262 УК Украины). Согласно материалам дела, Майман может быть причастен к завладению мошенническим путем арсеналом оружия, полученным в середине апреля в управлении Государственной охраны и полиции Киева.

Речь идет о 16 автоматах "Вулкан-М", двух десятках безномерных автоматов Калашникова и 10 пистолетах (систем Макарова, "АПС", "Форт-14" и др.) с боевыми комплектами, которые Моня должен был отвезти на передовую и передать в качестве гуманитарной помощи ВСУ.

Достоверно известно, что выезд членов ДФТГ "Архангел Михаил" на Донбасс был запланирован с конечным маршрутом у Авдеевки. После прибытия группы в поселок Максимовка Запорожской области Майман якобы отчитывался, что его группа была вынуждена принять бой с войсками армии РФ, во время которого взлетел на воздух автомобиль, где находилось оружие. Мол, взрыв был такой силы, что от транспортного средства и груза не осталось и следа.

Но по словам одного из соучастников Маймана, на самом деле никакого боевого столкновения не было, а якобы уничтоженное оружие находится в распоряжении командира добровольческого формирования.

Задержание Маймана подтвердила в Фкйсбуке народная депутат Марьяна Безуглая.

"Помните мошенника Моню и его угрозы прийти ко мне на борщ после того, как опубликовала предупреждение о его деятельности? А еще это тот, кто вручил Тищенко наградное оружие. По его поводу обратилась в правоохранительные органы. Задержали сегодня Моню. "Воевал" в Конча-Заспе под Киевом", - написала Безуглая.

СМИ объясняет задержание обострением взаимоотношений Маймана с его бывшим адвокатом Андреем Цыганковым. Именно этого юриста Майман назвал одним из заказчиков истории своего "преследования" в конце мая 2022, когда Моню задержала СБУ в Днепропетровской области на блокпосту в связи с делом о нападении на военнослужащих.

В прошлом году Маймана, кроме прочего известного еще и дракой с Ильей Кивой в ресторане, задерживали за мелкое хулиганство на дороге.

А в июле этого года Безуглая предупредила о том, что члены теробороны Киева во главе с Майманом не добровольцы, а мародеры, и сейчас правоохранители ими занимаются.