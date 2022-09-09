Михаил Майман, которого ранее в СМИ называли командиром добровольческого формирования №14 теробщины Киева "Архангелы Михаила", в комментарии "Стране" рассказал, что на днях ему вручили подозрение по делу о присвоении огнестрельного оружия.

"Помните, как в первые дни полномасштабной войны раздавали всем оружие? Я взял на ребят 20 автоматов для подразделения. Когда меня мобилизировали в ВСУ, сдал 16 автоматов обратно, а четыре - остались у солдат. В связи с тем, что они поменяли комбата, новый комбат написал на меня заявление, мол, он пришёл, а четырёх автоматов нет, якобы я присвоил себе огнестрельное оружие. А это оружие, которое я якобы себе присвоил, у меня украли, когда я был в плену. Они показали видео, мол, меня задержали, но на самом деле мне вручили подозрение и три повестки о вызове на понедельник. Я не знаю, пойду ли я в понедельник, потому что я нахожусь на лечении. Мне не могут выдать боевую задачу, пока я не пройду комиссию. Я не могу находиться на передовой, потому что я глухой. У меня четвёртая степень контузии", - рассказал Майман.

Кроме этого, по словам Маймана, также обыскали его машину.

"Я получил минно-взрывную травму, поэтому меня отправили на лечение. Вчера меня направили из больницы на прохождение военной комиссии. Я не слышу совсем на левое ухо, у меня эпилептические припадки после плена. По пути к военной части, я остановился в кафе поесть с ребятами, после обеда - вышел на улицу, налетели сотрудники ДСР, ГБР с криками: "Всем лежать". Устроили цирк. Они искали у меня наркотики и оружие. Снимали потолок в машине, вынимали зеркала. Ничего не нашли", - сказал он.

По его словам, по нему фабрикуют уголовные дела "по заказу" народного депутата фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

"Я боялся, чтобы в ходе обысков ничего не подбросили, потому что это заказ Марьяны Безуглой. Я просил, чтобы вызвали военную полицию, но они сообщили, что никого вызвать не будут. Решили выписать мне на понедельник вызов и подозрение", - сообщил Майман.

Напомним, ранее источники в правоохранительных органах рассказали "Стране", что летом Маймана на блокпосту в Днепропетровской области задерживала СБУ.

Сам Майман говорил, что это было не СБУ, а "вражеская ДРГ", которая его похитила на заправке ОККО.