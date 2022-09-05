Прокуратура передала АРМА три асфальтобетонных завода белорусских компаний стоимостью 120 млн гривен
Прокуратура передала в АРМА три асфальтобетонных завода белорусских компаний, которые работали в Киеве, Житомирской и Николаевской областях.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграм-канале.
Стоимость переданных активов составляет около 120 млн. грн.
Белорусские компании в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляли различные виды дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь.
В рамках следствия исследуется деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств госбюджета, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, предпринятых с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
В ходе следствия три упомянутые асфальтобетонных завода арестованы и переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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