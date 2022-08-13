Важно, чтобы Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), возглавлял человек с необходимыми профессиональными компетенциями, включая добропорядочность высокого уровня.

Об этом написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.

Он также допустил повторный отбор на этот пост.

"Важно, что АРМА будет возглавлять человек с необходимыми профессиональными компетенциями, включая добропорядочность высокого уровня. Если этого можно добиться только путем повторного оглашения процесса отбора, у ЕС будет полное понимание такого подхода", - написал он.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) - орган, занимающийся арестованной недвижимостью и финансами, полученной от коррупционных преступлений. Это ведомство было создано 6 лет назад во время президентства Петра Порошенко.

Работает АРМА по простой схеме: ценное имущество (в основном, недвижимость) отбирают у владельцев, и затем отдают "в управление" структурам, которые нередко связаны с чиновниками АРМА. Также отобранное имущество продают по цене, которая может быть в разы меньше реальных цен.

За время войны в Украине в актив АРМА перешло много собственности россиян. Так, киевский суд снял арест с ТРЦ "Ocean Plaza" и передал имущество в управление АРМА. Таким образом, киевский ТРЦ Ocean Plaza "национализировали за финансирование армии РФ".

Также СБУ передала государству отели, санатории и другие арестованные активы на 15 млрд грн.

Также в распоряжение АРМА передали арестованную яхту Медведчука.

С момента создания АРМА в 2016 году ведомство сопровождает шлейф уголовных дел, связанных с его руководителями. Первого председателя агентства Антона Янчука правительство отстранило от исполнения обязанностей после обвинений в срыве отопительного сезона во Львовской области, а недавно он получил подозрение в растрате 400 млн грн.

Его преемник Виталий Сигидин, исполнявший обязанности руководителя учреждения до 2021 года, ушел из агентства из-за подозрения в присвоении 400 тыс. дол.

В августе 2021 года обязанности главы АРМА начал выполнять Дмитрий Жоравович, а в сентябре утвердили состав комиссии, которая должна была избрать нового постоянного руководителя агентства – впервые за два года.

Напомним, конкурсная комиссия должна была объявить имя нового руководителя АРМА 29 июля, однако ее заседание завершилось отсрочкой решения до 15 августа. Ни один кандидат не получил достаточной поддержки.