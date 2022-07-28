По запросу СБУ государству передали арестованные активы на 15 млрд. грн, в том числе 80 имущественных комплексов и активы 19 компаний.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, были переданы санатории, спортивные учреждения и другие подобные объекты, которые были незаконно выведены из госсобственности и переданы на баланс профсоюзов на общую сумму 7 млрд грн.

По информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года чиновники Федерации профсоюзов незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, занижая рыночную стоимости объектов.

Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах, сообщают в СБУ.

Также государству переданы активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на сумму более 7,75 млрд грн.

Объекты, которые были переданы АРМА по инициативе СБУ:

отели "Турист" и "Дружба" в Киеве;

санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, одесский санаторий "Куяльник", "Моршинский" во Львовской области и "Поляна" в Закарпатье;

спортивные комплексы, в частности здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

Ранее в Украине арестовали активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома" на два миллиарда.

А в Киеве арестовали имущество и заведения российского ресторатора на сотни миллионов гривен.