Судью Высшего административного суда подозревают в уклонении от декларирования собственности.

Об этом сообщает сайт Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сообщается, что судье Высшего админсуда сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год заочно, так как место ее пребывания неизвестно. Фамилия судьи не называется, но из текста ясно, что речь идет о женщине.

Также сообщается, что судья была обязана, но не внесла в декларацию за 2020 год сведения о двух земельных участках и двух домах в пригороде Киева, которыми пользовались она и ее муж в течение 2020 года.

"Хотя дома официально и не введены в эксплуатацию, однако вполне пригодны к проживанию, их стоимость составляет более 4 млн грн и почти 2 млн грн соответственно. Земельные участки, на которых они расположены, стоят почти 1 млн каждый. Таким образом, общая сумма незадекларированных сведений составляет около 7,8 млн грн", – говорится в тексте.

На днях НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Юрию Камельчуку подозрение во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

А в октябре НАБУ направило в суд дело нардепа Анны Колесник, которую тоже подозревают в недостоверном декларировании.