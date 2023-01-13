НАБУ сообщило о подозрении депутату Волынского облсовета. Имя депутата не называют. По данным местных СМИ, это депутат от фракции "За будущее" Роман Микитюк.

Правоохранители заявляют, что он не задекларировал имущества на 8,5 миллионов гривен.

Речь о четырех авто, полуприцепе, корпоративных правах его жены в фермерском хозяйстве на 1,9 млн грн и обязательствах депутата перед этим хозяйством.

"Кроме того, "забыл" указать 2,5 млн грн от продажи квартиры, которую оформил на дочь с мужем", - сообщает НАБУ.

Об указанных нарушениях в его декларации НАПК сообщал еще в декабре 2021 года.

Напомним, что ранее нардепу Камельчуку предъявили подозрение за незадекларированную аренду квартиры на Печерске. По данным НАБУ, депутат не внес в декларацию сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), которую арендовал в течение двух лет, – с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48,8 тысяч долларов.

Также НАБУ объявило в розыск депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол за незадекларированною аренду жилья стоимостью 5 млн грн.