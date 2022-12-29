Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев сегодня, 29 декабря, в центре Киева попал в ДТП на белом "Мерседесе", который не указан в его декларации.

Фото с места аварии на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской (возле Оперного театра) оказались в распоряжении "Страны".

Сам Егор Чернев в комментарии "Стране" подтвердил факт ДТП, но уверил, что никто не пострадал, а само авто отделалось лишь царапиной.

"Все хорошо. Все живы, все здоровы. Я бы даже не называл это ДТП, это просто маленькая неприятность. На авто только царапина", - сказал Чернев.

Он также подтвердил, что попал в аварию на "Мерседесе", которого нет в декларации нардепа. По его словам, он одолжил его у знакомых на несколько дней.

"Я одолжил это авто у знакомых на несколько дней, пока моя машина на ремонте", - объяснил "Стране" Чернев.

Ранее мы сообщали, что Зеленский попал в ДТП, возвращаясь из освобожденной Харьковской области.

Также писали, что нардепа Трухина будут судить за попытку подкупа патрульных полицейских после ДТП.

"Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.