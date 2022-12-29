Нардеп от "Слуги народа" попал в ДТП в центре Киева
Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев сегодня, 29 декабря, в центре Киева попал в ДТП на белом "Мерседесе", который не указан в его декларации.
Фото с места аварии на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской (возле Оперного театра) оказались в распоряжении "Страны".
Сам Егор Чернев в комментарии "Стране" подтвердил факт ДТП, но уверил, что никто не пострадал, а само авто отделалось лишь царапиной.
"Все хорошо. Все живы, все здоровы. Я бы даже не называл это ДТП, это просто маленькая неприятность. На авто только царапина", - сказал Чернев.
Он также подтвердил, что попал в аварию на "Мерседесе", которого нет в декларации нардепа. По его словам, он одолжил его у знакомых на несколько дней.
"Я одолжил это авто у знакомых на несколько дней, пока моя машина на ремонте", - объяснил "Стране" Чернев.
Ранее мы сообщали, что Зеленский попал в ДТП, возвращаясь из освобожденной Харьковской области.
Также писали, что нардепа Трухина будут судить за попытку подкупа патрульных полицейских после ДТП.
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